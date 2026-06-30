Kriminalvården utökar hos Fastpartner i Norrköping

Fastpartner har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Kriminalvården avseende ytterligare 1 055 kvm i fastigheten Amerika 3, i industriområdet Sylten i Norrköping. Kriminalvården tecknade nya avtal i två omgångar förra år på 2 265 kvm och 1 586 kvm, vilket innebär att de nu hyr totalt 4 907 kvm.

Ombyggnationer och anpassningar påbörjas omgående och kommer att fortsätta under början av hösten. Renoveringen genomförs i möjligaste mån med återbruk av material som sparats inom fastigheten för att därmed göra en så hållbar ombyggnation och renovering som möjligt.

Fastigheten uppgår till cirka 49 600 kvm och dessa uthyrningar innebär att fastigheten nu är fullt uthyrd och har blivit en modern multifunktionell industrifastighet med en bra mix och en attraktiv blandning av kontors-, lager- och produktionsytor.

Exempel på andra hyresgäster i Amerika 3 är Packoplock Scandinavia, NCC, Tupac, Johnson Controls System och Promotionhuset.

– Det känns roligt och hedrande att Kriminalvården ännu en gång vill utöka sina ytor hos oss och ge oss utökat förtroende i lokalfrågan, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.