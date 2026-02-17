Krav på sänkning – Wonna I de Jong får höja hyran

En skiljeman har beslutat att Wonna I de Jong Fastigheter får höja hyran med 3,6 procent. Tvärtemot Hyresgästföreningens krav på en sänkning av hyran med 3 procent för 646 lägenheter i Stockholm.

Hyresgästföreningen krävde under hösten 2025 en hyressänkning på 3 procent för 646 lägenheter i Stockholm efter flera års vanskötsel. Så blev det inte. En skiljeman har nu beslutat att Wonna I de Jong Fastigheter får höja hyrorna med 3,6 procent, skriver Hem & Hyra.

För 2025 fick fastighetsägaren en höjning på 5,3 procent, även det efter beslut från skiljeman.

Årets höjning ligger i linje med vad skiljeman har beslutat för andra privata hyresvärdar i Stockholm.