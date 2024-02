Kraftstaden sparkar även tf vd:n

I oktober 2023 tvingades ordinarie vd lämna omedelbart på grund av infekterad arbetsmiljö i Trollhättanbolaget.

Ny tillförordnad vd är Sanny Mattelin, som kommer att ha detta uppdrag vid sidan av sitt ordinarie uppdrag som vd för Eidar, fram till dess att en ny vd för Kraftstaden finns på plats.

En rekryteringsprocess för en ny vd pågår.

– Jag tog detta uppdrag av omtanke om personalen och under förutsättning att det är under en begränsad tid. Mitt huvudsakliga fokus under den här tiden kommer att vara att skapa stabilitet och kontinuitet för medarbetarna på Kraftstaden och med att forma en långsiktig organisation, säger Sanny Mattelin.

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter. Bolaget erbjuder 450.833 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler.