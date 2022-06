Kraftig nedgång på bostadsmarknaden

Valueguard har även undersökt prisförändringen för bostadsrätter under första halvan av juni i rikets två största städer. I båda städerna föll bostadsrättspriserna kraftigt jämfört med hela maj, i Stockholm med 3,3 procent och i Göteborg med 3,9 procent. Med anledning av den kraftiga prisnedgången har Valueguard också valt att informera om bolagets dagsindex för bostadsrätter i Stockholms stad, information som normalt endast görs tillgänglig för bolagets kunder.

”Genom att följa utvecklingen dag för dag kan vi se att den stora nedgången började den sista veckan i april och att priserna fram till idag gått ned ca 7 procent sedan dess. Nedgången ser ut att ha varit som snabbast under maj. Möjligen kan man se en tendens till utplaning de senaste två veckorna. Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser från prisutvecklingen under enskilda veckor. Under nedgången har också antalet försäljningar varit lägre än normalt, vilket kan tyda på att köpare och säljare har svårt att mötas”, skriver Valueguard.

Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige:

– Det är en väntad nedgång som kommer av att hushållen fått det tuffare men också att det skrivits mycket negativt i media. Tappet ska även ses i ljuset av att vi under två års tid haft osunt snabba prisökningar. Jag och många andra har ofta påpekat orimligheten i att priserna stigit mycket snabbare än hushållens inkomster. Nu får vi en liten priskorrigering och det tror jag marknaden bara mår gott av.

Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm, kommenterar:

– I Stockholm görs det fortfarande mycket affärer men temperaturen är lägre än vad vi vant oss med. Det kommer generellt sett färre på visningarna och spekulanterna tar längre tid på sig, vilket påverkar både säljtider och budpremie. Bostäder som säljs före visning och som sticker i väg 20-30 procent eller mer ser vi alltmer sällan och det är en stor skillnad mot hur det såg ut den här tiden förra året då allt gick åt som smör i solsken. Samtidigt tycker jag att man ska ha med sig att priserna fortfarande står högre i dag än vad de gjorde då. Det visar vilken stabilitet och motståndskraft bostadsmarknaden ändå har vid kriser. Tydligast nedgång märker vi av på de dyraste bostäderna. Det här bekräftas också av den prissegmentering vi på Bjurfors låtit Valueguard ta fram.