Jonas Bjuggren.

Folksam köper 380 bostäder av CBRE IM

KPA Pension, som är en del i Folksamgruppen, förvärvar hyresbostadsfastigheter i Sigtuna och Lund av CBRE Investment Management. Fastigheterna omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund .

NorthCap var säljarens rådgivare.

Fastigheterna Pomologen 1, Solstrålen 1 och Orienteraren 1 är belägna i Sigtuna stadsängar och Solkatten 1 ligger i Brunnshög i Lund. Den uthyrningsbara arean är totalt cirka 18.050 kvadratmeter. Fastigheterna är Svanen-certifierade och är byggda med fokus på hållbarhet.

– Vi är mycket glada över att kunna addera dessa bostadsfastigheter till vår fastighetsportfölj, och fortsätta vår långsiktiga och strategiska expansion genom ett förvärv av moderna hyresbostäder i attraktiva lägen nära natur och kollektivtrafik. Förvärven är i linje med vår långsiktiga strategi att investera i hållbara och trygga boendemiljöer för framtiden, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar cirka 66 miljarder kronor i direktägda fastigheter. Totalt förvaltar Folksamgruppen drygt 900 miljarder kronor inklusive fondförsäkringstillgångar.

Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne.

