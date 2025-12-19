Köp för drygt 100 mkr av Nivika – yield på 6,9%

Nivika har tecknat avtal om förvärv av fyra kommersiella fastigheter på Västkusten och i Jönköping, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 100 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar totalt cirka 9.100 kvm uthyrningsbar yta och har ett årligt hyresvärde om 9,3 miljoner kronor med en genomsnittlig förvärvsyield om 6,9 procent. Fastigheterna är Jönköping Vattenpasset 1, Kungsbacka Varla 2:372, 7:14, 7:15, 14:7 och 14:9.

Sedan tidigare är ytterligare ett förvärv avtalat i Jönköping, Överkanten 4, med tillkommande hyresvärde om 5 miljoner kronor. Förvärven finansieras med eget kapital och banklån.

Tillträde sker löpande under första kvartalet 2026.