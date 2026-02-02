Konkurserna minskar 15 procent i januari

Antalet konkurser minskade med 15 procent i januari, vilket ger en positiv start på året efter två år av historiskt höga nivåer. Nästan alla branscher och storstadsregioner visar lägre konkurstal än i fjol – samtidigt som flera stora bolag inom sol, vind och husbilar gick i konkurs under månaden. För fastighetsbolag ökade konkurserna med 25 procent.

Under januari försattes 782 aktiebolag i konkurs, att jämföra med 916 under samma månad förra året och 1 059 året dessförinnan. Även antalet anställda som berördes av konkurser denna månad minskade kraftigt – endast 2 031 anställda, vilket motsvarar en nedgång på 55 procent.

– Det är mycket glädjande att året inleds med en tydlig nedgång, särskilt efter den stabilisering vi såg i slutet av 2025. Vi är försiktigt optimistiska och hoppas att vi nu kan gå in i en period med fallande konkurstal efter drygt två år på historiskt höga nivåer. Samtidigt är en enskild månad för kort för att dra några långtgående slutsatser. Många företag har det fortsatt tufft – inte minst till följd av svag konsumtion och återbetalningar av pandemiskulder, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Nästan samtliga branscher visar en nedgång i antalet konkurser under januari. Undantagen är bilhandeln och fastighetsbolag, där konkurserna ökar marginellt även om det är små tal. Byggbranschen ligger på samma nivå som i fjol med totalt 163 konkurser i januari. Detaljhandeln minskar med 19 procent, medan konsultbolag noterar en nedgång på 28 procent.

Alla tre storstadsregioner uppvisar stora nedgångar under januari. Antalet konkurser minskar med omkring 15 procent i både Stockholm, Skåne och Västra Götaland jämfört med samma månad förra året.

Trots den övergripande nedgången gick tre betydande bolag inom vind- och solenergi i konkurs denna månad, vilket visar att krisen i den förnybara energibranschen består. Den största konkursen var finska Suvic, vars svenska verksamhet omsatte över en halv miljard och hade flera pågående vind- och solkraftsprojekt. Även solcellsbolaget Soldags i Sverige, med en omsättning på 138 miljoner och ägt av börsnoterade Soltech, samt El av Sol Sverige med 114 miljoner i omsättning, försattes i konkurs i januari.

Bland månadens största konkurser finns även en välkänd husbilskoncern, bolaget bakom varumärket Svea Husbilar. Moderbolaget The Top Group AB och nio dotterbolag försattes i konkurs. Sammantaget omsatte koncernen omkring en halv miljard. Konkursen speglar den snabba inbromsningen i husbils- och fritidsfordonsbranschen efter flera år av stark tillväxt.

Antalet nystartade aktiebolag minskade marginellt under januari. Totalt registrerades 4 230 nya bolag, vilket motsvarar en nedgång på en procent jämfört med samma månad i fjol.