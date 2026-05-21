Konkursdrabbade O’Learys i Vällingby återuppstår

I april gick O’Learys i Vällingby i konkurs. Redan i juli-augusti öppnar anläggningen om 1 800 kvm upp igen efter att nya ägare tagit över. Fastighetsägare är Urban Partners.

Kris- och konkursdrabbade O’Learys på Vällingby torg i Stockholm återuppstår. Det efter att burgarveteranerna Irphan Ahmad och Anders Wehtje gått in som nya ägare.

– Vår lokal är 1 800 kvadratmeter stor, vi har 170 platser. Detta är västerorts största restaurang, det är klart vi kan genomföra en hel del intressanta saker här, säger Irphan Ahmad till Mitti.

Ägarduon har skrivit ett 10-årigt hyresavtal. Nypremiär blir i juli-augusti.

Förutom att sända sport ska anläggningen erbjuda bowling, stand up-klubb, shuffleboard, biljard och andra aktiviteter.

”Vi arbetar nu för fullt med förberedelserna inför en ny öppning. Eftersom vi driver verksamheten i ett nytt bolag behöver vi ansöka om ett nytt alkoholtillstånd, vilket normalt tar 8-12 veckor att få godkänt”, enligt O’Learys hemsida.

O’Learys Vällingby öppnade 2012 och har i flera år varit en del av klassiska byggnaden Vällingehus. 2020 utökade dåvarande ägarna ytorna ordentligt och restaurangen blev den största i västerort. De senaste franchisetagarnas bolag gick i konkurs i april och senare samma månad stängde konkursförvaltaren restaurangen, skriver Mitt i.

Irphan Ahmad har tidigare varit vice vd på Brödernas. Förra året lämnade han dem för att tillsammans med Anders Wehtje försöka rädda Tugg burgers och Flippin’ burgers.

Vällingby Centrum ägs av Urban Partners som 2022 köpte den stora fastigheten från Stockholms stad för 1,7 miljarder kronor.