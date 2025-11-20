Krönikor

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Annons

Christina Nyman

Chefsekonom vid Handelsbanken sedan slutet av 2018. Hon har över 20 års erfarenhet inom konjunkturanalys och praktisk penningpolitik. Före sin tid på Handelsbanken arbetade Christina i 10 år på Riksbanken, där hon ansvarade för att förbereda underlag till Riksbankens direktion inför räntebesluten.

Visa faktaruta

I vår nyligen publicerade Fastighetsrapport, publicerad den 12 november, ser vi en ljusning för både bostadsägare och fastighetsbolag. Äntligen ser vi tecken på att konjunkturen är på väg att vända och med politiska satsningar på hushållen, på försvar och infrastruktur är det den inhemska efterfrågan som kommer leda återhämtningen. Och det betyder bättre tider för fastighetsmarknaden med stigande bostadspriser, aktiepriser och en uppgång i byggandet. Samtidigt är det inte utan utmaningar och jämfört med åren då räntor var rekordlåga så är det en lugnare marknad vi ser framför oss med större skillnader mellan olika marknader, inte minst geografiskt. Det finns också delvis nya utmaningar för fastighetsägare att fundera över.

Under de senaste åren har finansieringsfrågan varit den stora utmaningen för fastighetssektorn. Räntechocken och refinansieringsproblemen satte bolag under hård press och hushållens boendekostnader sköt i höjden. Nu har läget förändrats. Riksbanken har sänkt klart, räntorna har stabiliserats och kreditmarknaden signalerar lugn. Det som tidigare var den största oron har fått ge plats åt en ny huvudfråga: stigande driftskostnader.

Trots att inflationen har fallit tillbaka fortsätter kostnaderna för drift att öka i snabb takt. Fjärrvärmepriserna har stigit kraftigt de senaste åren, och VA-taxorna rusar på grund av omfattande investeringsbehov i åldrande system. Dessa kostnader är inte tillfälliga – de är strukturella. Renoveringsbehoven är stora och förstärks av nya energikrav från EU som kräver att byggnader blir mer energieffektiva. För att nå målen måste renoveringstakten öka, vilket innebär ytterligare investeringstryck på kort sikt samtidigt som det kan öka en fastighets attraktivitet och värde på lite sikt.

Konsekvenserna är flera. Hyreshöjningarna har nått den högsta nivån på över tre decennier, men har ändå inte kompenserat för ökningen i driftskostnader vilket talar för fortsatt större ökningar de kommande åren. Och bostadsrättsföreningar tvingas höja avgifterna – inte bara för att klara stigande kostnader, utan också för att möta nya redovisningskrav som gör underhållsbehoven mer synliga.

Detta är en ny verklighet för fastighetsägare. Finansieringsfrågan är inte borta, men den har fått sällskap av en ny utmaning: hur man hanterar ökade driftskostnader och renoveringsbehov. För många hushåll innebär det att boendekostnaderna förblir höga, även när räntorna har kommit ner. För bolagen handlar det om att balansera kortsiktig lönsamhet med långsiktiga investeringar i energieffektivisering och underhåll. Och för investerare blir frågan hur man värderar fastigheter när driftskostnaderna är en ytterligare nyckelfaktor.

Läs Fastighetsrapporten Handelsbanken Research här. 

KRÖNIKÖR Christina Nyman Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom, Handelsbanken

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Krönikor

SBAB: Konjunkturuppgång nästa år

Robert Boije: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser…”

Prisma köper för 650 mkr

Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.
Topplista

Mäktigast 2025 – ytterligare två nykomlingar

Nu redovisas placeringarna 36–50.

Coeli säljer till Reliwe

Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin

Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.

Ny vd på Magnolia

Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.

Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Satsar på en tydlig inriktning.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Skanska höjer målet

Det stora byggbolaget uppdaterar målen.

Wejdmarks Granö Beckasin expanderar

En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

 Tillbaka till förstasidan