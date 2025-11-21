Kommun gör udda köp av omtvistad tingsrätt

Det är ovanligt att kommuner äger domstolsfastigheter – eller för den delen större fastigheter med statlig verksamhet. I Södertälje har nu kommunala Telge Fastigheter köpt fastigheten Solen 7 som inhyser Södertälje Tingsrätt. Priset är 242 miljoner kronor. Säljare är ett fastighetsbolag som uppmärksammats för kriminella kopplingar – en hyresvärd som inte uppskattats av Domstolsverket. Dock kan tingsrätten komma att flytta om några år.

Södertälje tingsrätts fastighet har ägs av en bolagskoncern som är direkt kopplad till en nyckelperson inom Södertäljenätverket, enligt ett avslöjande i DN för snart två år sedan.

Säljaren har ägt den aktuella fastigheten sedan 2014 när den förvärvades från Hemfosa. Nu blir det alltså kommunen som blir ägare.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har det inte ägt rum någon försäljningsprocess. Kommunen har gjort två värderingar, där Svefa kom fram till 235 miljoner kronor och Newsec till 245 miljoner kronor.

– Solen 7 kommer spela en nyckelroll i utveckling av det nya centrum. Det är angeläget för kommunen att få rådighet över strategiska fastigheter i Södertälje och det glädjande att Telge Fastigheter äntligen kan införliva den i sitt bestånd, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Domstolsverkets återstånde hyreskontrakt för tingsrätten är kort, det löper ut 2027.

– Det är kort absolut. Vi måste komma igång med diskussionen den Domstolsverket inom kort, säger Peter Skogberg, vd på Telge Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

FV kan även berätta att det pågår diskussioner om att bygga en ny tingsrättsbyggnad i närheten av Tom Tits, på en tomt som idag är en grusparkering. Så det kan mycket väl bli en flytt.

Solen 7 ligger invid Stortorget i centrala Södertälje och fastigheten uppgår till 8.667 kvadratmeter, varav knappt 20 procent utgörs av bostäder och resten av kommersiella ytor; huvuddelen av de senare hyrs idag av Domstolsverket.

– Telge Fastigheter har en viktig roll i att utveckla och förvalta fastigheter som gör skillnad för Södertäljeborna. Att Solen 7 nu blir en del av vårt bestånd är bra för Södertälje och stärkande för den lokala fastighetsmarknaden, säger Alexander Rosenberg, Telgekoncernens ordförande.

Telge Fastigheter ser Solen 7 som viktig för Södertäljes utveckling och investeringskalkylen visar att det finns god affärsmässig grund för förvärvet. Marknadsvärdet har fastställts genom två oberoende värderingar, som genomförts av externa konsulter. Därtill har en due diligence-process genomförts tillsammans med sakkunniga inom juridik, skattefrågor och byggnadsteknik.

— Som kommunalt fastighetsbolag arbetar vi strategiskt med vår portfölj. Solen 7 har en nyckelplacering i centrala Södertälje där vi dessutom nu ligger i startgroparna för att dra igång det största stadsutvecklingsprojektet på generationer; de nya Lunakvarteren, säger Peter Skogberg.