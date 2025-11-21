Kommun gör udda köp av omtvistad tingsrätt

Det är ovanligt att kommuner äger domstolsfastigheter – eller för den delen större fastigheter med statlig verksamhet. I Södertälje har nu kommunala Telge Fastigheter köpt fastigheten Solen 7 som inhyser Södertälje Tingsrätt. Priset är 242 miljoner kronor. Säljare är ett fastighetsbolag som uppmärksammats för kriminella kopplingar – en hyresvärd som inte uppskattats av Domstolsverket. Dock kan tingsrätten komma att flytta om några år.

Annons

Södertälje tingsrätts fastighet har ägs av en bolagskoncern som är direkt kopplad till en nyckelperson inom Södertäljenätverket, enligt ett avslöjande i DN för snart två år sedan.

Säljaren har ägt den aktuella fastigheten sedan 2014 när den förvärvades från Hemfosa. Nu blir det alltså kommunen som blir ägare.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har det inte ägt rum någon försäljningsprocess. Kommunen har gjort två värderingar, där Svefa kom fram till 235 miljoner kronor och Newsec till 245 miljoner kronor.

– Solen 7 kommer spela en nyckelroll i utveckling av det nya centrum. Det är angeläget för kommunen att få rådighet över strategiska fastigheter i Södertälje och det glädjande att Telge Fastigheter äntligen kan införliva den i sitt bestånd, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Domstolsverkets återstånde hyreskontrakt för tingsrätten är kort, det löper ut 2027.

–  Det är kort absolut. Vi måste komma igång med diskussionen den Domstolsverket inom kort, säger Peter Skogberg, vd på Telge Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

FV kan även berätta att det pågår diskussioner om att bygga en ny tingsrättsbyggnad i närheten av Tom Tits, på en tomt som idag är en grusparkering. Så det kan mycket väl bli en flytt.

Solen 7 ligger invid Stortorget i centrala Södertälje och fastigheten uppgår till 8.667 kvadratmeter, varav knappt 20 procent utgörs av bostäder och resten av kommersiella ytor; huvuddelen av de senare hyrs idag av Domstolsverket.

– Telge Fastigheter har en viktig roll i att utveckla och förvalta fastigheter som gör skillnad för Södertäljeborna. Att Solen 7 nu blir en del av vårt bestånd är bra för Södertälje och stärkande för den lokala fastighetsmarknaden, säger Alexander Rosenberg, Telgekoncernens ordförande.

Telge Fastigheter ser Solen 7 som viktig för Södertäljes utveckling och investeringskalkylen visar att det finns god affärsmässig grund för förvärvet. Marknadsvärdet har fastställts genom två oberoende värderingar, som genomförts av externa konsulter. Därtill har en due diligence-process genomförts tillsammans med sakkunniga inom juridik, skattefrågor och byggnadsteknik.

— Som kommunalt fastighetsbolag arbetar vi strategiskt med vår portfölj. Solen 7 har en nyckelplacering i centrala Södertälje där vi dessutom nu ligger i startgroparna för att dra igång det största stadsutvecklingsprojektet på generationer; de nya Lunakvarteren, säger Peter Skogberg.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 12:02

Bonäsudden köper för 676 mkr

Affär med 318 nyproducerade bostäder.

Bakslag: Höga vakanser när konkursat bestånd ska säljas

Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.

Fyra heta spaningar från Coworking Europe i Berlin

Managementmodellerna växer. Fastighetsägarnas roll. Köpa hela upplevelsen i hela huset. Jättarnas roll. Den verkliga efterfrågan.
Topplista

Mäktigast 2025 – halva listan nu klar

Nu redovisas placeringarna 26–50.

Öppnar första butiken i Sverige – nära Stureplan

Öppnar på populär adress. Tar över efter klassiskt märke.

Lista: 21 nya butiker i Bibliotekstan – sedan 2024

Coworkingaktörer inleder samarbete

Tredje samarbetet för den ena parten. Når nu stora delar av Sverige.

Börsbolag säljer spökbestånd – kan bli jackpott för köparen

Blir av med rejäl vakans genom avyttring. FV berättar om kvadratmeterpriser för liknande bestånd och om värderingen samt hur köparen kan haft rejäl tur.

Stockholm har gjort en helomvändning

Men det finns en problematik mellan operatör och fastighetsägarsidan, enligt coworkingbranschen.

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Två storaffärer på gång på ”bortglömda” Ekerö

Uppmärksammas över 7 sidor i senaste magasinet – gratis nedladdning. Byggprojekten. Prisökningar. Investerarna. Storaffärer väntas.

Stordalen satsar stort – i udda investering

”Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar”.
Krönika

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.

Max öppnar nummer 200 – och planerar för 100 fler

Ser fortsatt stor potential, trots att några konkurrenter har problem.

SBAB: Uppgång i konjunkturen nästa år

Robert Boije: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser…”

Prisma köper för 650 mkr

Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.

Coeli säljer till Reliwe

Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

 Tillbaka till förstasidan