”Kommer det en tjock gris så skjuter vi den”

Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.
Arkitekten Frank Gehry är död
En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.
Björn Ulvaeus köper stadshotell
Utökar sitt hotellimperium.
Vasakronan vann kampen om Afry – hyr ut 2.000 kvm
Flyttar in i centralt nybygge.
Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025
Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.
Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta
Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.
Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn
Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Realy köper byggrätter – och tar in kapital
Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.
Stor kedja i comeback i city
Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna
Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.
Köper i Gamla stan
Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige
Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär
Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.
Skanska säljer för 1,4 mdr
Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder
Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.