Kojamo köper hela 4 761 lägenheter i Finland

Kojamo gör en av de största bostadsaffärerna i Norden under det senaste året. Bolaget förvärvar en omfattande bostadsportfölj från Varma Mutual Pension. Affären omfattar 60 bostadsfastigheter med totalt 4 761 lägenheter, huvudsakligen belägna i den finska huvudstadsregionen. Största ägare i Kojamo, med 20 procent av aktierna, är Heimstaden Bostad.

Hela 98 procent av beståndet finns i tillväxtområdena Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Det skuldfria fastighetsvärdet uppgår till cirka 900 miljoner euro.

Kojamo uppskattar att portföljen, när den är fullt stabiliserad, kan generera årliga hyresintäkter om cirka 63 miljoner euro. I dag är uthyrningsgraden 83 procent, men bolaget räknar med att höja den till sin egen genomsnittliga nivå genom att integrera fastigheterna i varumärket Lumo och bolagets uthyrningsplattform samt genom att tillämpa sina kundserviceprocesser. När beläggningen stiger väntas även fastigheternas verkliga värde öka.

Transaktionen motsvarar en stabiliserad direktavkastning om cirka 4,9 procent och bedöms stärka förvaltningsresultatet per aktie.

Affären innebär också operationella synergier. Kojamo lyfter fram att bolagets plattform skapar skalfördelar som förbättrar effektiviteten och sänker kostnadsrelationen enligt EPRA-måttet.

Vd Reima Rytsölä beskriver köpet som en möjlighet att återgå till tillväxt med en portfölj som ligger helt i linje med strategin: moderna bostäder i landets starkaste tillväxtcentra. Samtidigt välkomnar han Varma som större ägare i bolaget genom aktievederlaget.

För Varma är affären en del av en översyn av placeringsportföljen inför kommande pensionsreformer. Genom ägandet i Kojamo fortsätter pensionsförsäkraren att vara en betydande aktör på den finländska bostadsmarknaden, men nu med exponering via en börsnoterad specialist.

Sedan tidigare äger Kojamo omkring 40 000 hyresbostäder i Finland, främst under varumärket Lumo. Med det nya förvärvet stärker bolaget sin position som landets ledande privata bostadsuthyrare och ökar sin närvaro ytterligare i de tre största stadsregionerna.

Största ägare i Kojamo är Heimstaden AB (med norska Fredensborg samt svenska Alecta och Folksam som ägare) med 19,98 procent av aktierna, följt av Ilmarinen och Varma (som ju säljer fastigheterna till Kojamo) som äger 8,3 respektive 7,8 procent av aktierna.

Heimstaden Bostad AB tog sina första steg som aktieägare i Kojamo hösten 2021. Den 1 november 2021 meddelade Kojamo att Heimstaden Bostad ökat sitt innehav till över 10 % av aktierna. Under våren 2022 rapporterades att andelen varit uppe i 15 % av aktierna. Sedan dess har Heimstaden fortsatt att vara den största enskilda aktieägaren i Kojamo med ett innehav kring 20 % per slutet av 2023–2024 enligt aktieägarlistorna.

 

