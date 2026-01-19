KLP hyr ut 1.000 kvm till Forex i Fleming 7

KLP Fastigheter har tecknat hyresavtal om cirka 1.000 kvm kontor med Forex AB i fastigheten Härolden 44, även känd som Fleming 7, på Östra Kungsholmen i Stockholm. Inflyttning sker redan i april i år.

KLP förvärvade Fleming 7 av Barings i juli 2025. Köpeskillingen uppgick till 1.480 miljoner kronor, motsvarande cirka 150.000 kr/kvm.

I september förra året tillträdde KLP Fastigheter fastigheten. Genom uthyrningen till Forex halveras den vakans som fanns vid tillträdet. Byggnaden omfattar 9.949 kvadratmeter, fördelat på kontor, träningscenter, restaurang och lager, därutöver finns det cirka 2.200 kvadratmeter parkering.

Fastigheten Härolden 44 på Kungsholmen är även känd som Fleming 7.

– Vi ser fram emot att välkomna Forex och är glada att kunna erbjuda dem en modern och inspirerande arbetsmiljö säger Lars Nyman, Fastighetschef på KLP Fastigheter.