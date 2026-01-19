Fastigheten Härolden 44 även kallad Fleming 7.
Fastigheten Härolden 44 även kallad Fleming 7.

KLP hyr ut 1.000 kvm till Forex i Fleming 7

KLP Fastigheter har tecknat hyresavtal om cirka 1.000 kvm kontor med Forex AB i fastigheten Härolden 44, även känd som Fleming 7, på Östra Kungsholmen i Stockholm. Inflyttning sker redan i april i år.

Annons

KLP förvärvade Fleming 7 av Barings i juli 2025. Köpeskillingen uppgick till 1.480 miljoner kronor, motsvarande cirka 150.000 kr/kvm.

I september förra året tillträdde KLP Fastigheter fastigheten. Genom uthyrningen till Forex halveras den vakans som fanns vid tillträdet. Byggnaden omfattar 9.949 kvadratmeter, fördelat på kontor, träningscenter, restaurang och lager, därutöver finns det cirka 2.200 kvadratmeter parkering.

Fastigheten Härolden 44  på Kungsholmen är även känd som Fleming 7.

– Vi ser fram emot att välkomna Forex och är glada att kunna erbjuda dem en modern och inspirerande arbetsmiljö säger Lars Nyman, Fastighetschef på KLP Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så splittras ägande för över 100 miljarder

FV går igenom tillgångarna.

Skruvar på budet på 40-miljardersbolaget

Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.

Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.

Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik

Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.

Newsec lämnar Stureplan

Lämnar prestigeläget efter 15 år.

Fem tävlar om AL:s nya Lilla Katarina

Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.

Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan

Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.

Han blir ny vd för ByggVesta

Tar över efter Jenny Jonsson.

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm

Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.

Union säljer stora Sisjö Entré

Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.

Bershka till Gallerian

Den spanska kedjan öppnar sin andra butik i Sverige.
Porträtt

Bjuder upp i motvind

Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.

Klart: Så blir nya Nobel Center vid Slussen

Se de första visionsbilderna på det omtalade miljardprojektet.

Två stiftelser tripplat donationer upp till 2,3 mdr

Vill stoppa nya Nobel Center: ”Ser ut som Minecraft!”
Tillbaka till förstasidan