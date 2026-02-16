Klövern utökar till 1 280 kvm på Kungsgatan 5

Folksam fastigheter har hyrt ut cirka 2 200 kvm i fastigheten Bocken 26 på Kungsgatan 5 i Stockholm och därmed är fastigheten fullt uthyrd.

Avanti har agerat uthyrningsrådgivare i samband med uthyrningarna.

Totalt omfattar kontorsytorna i fastigheten 5 100 kvm och de senaste uthyrningarna inkluderar Klövern, som har valt att utöka sitt befintliga kontor genom att tillträda ytterligare ett helt våningsplan om cirka 670 kvm. Därmed fördubblar Klövern sin närvaro i fastigheten till totalt cirka 1 280 kvm.

Även Newsec Advisory har tecknat avtal på 895 kvm och ytterligare ett avtal är tecknat på cirka 650 kvm där hyresgästen än så länge är konfidentiell.

Fastigheten Bocken 26 är en anrik och kulturhistoriskt värdefull fastighet som ägs av Folksam fastigheter. Fastigheten förvärvades redan 1922 och fungerade fram till 1959 som Folksams huvudkontor. Fastigheten är idag blåmärkt med ett högt kulturhistoriskt värde. Fastigheten förvaltas av Newsec.

– Det är så roligt att både få välkomna nya hyresgäster och samtidigt se hur befintliga hyresgäster trivs och väljer att växa i fastigheten. Det bekräftar styrkan i Kungsgatan 5 som kontorsläge. Kombinationen av ett attraktivt, centralt läge, fastighetens historia och moderna kontorslösningar har varit avgörande för att attrahera hyresgäster som söker en långsiktig och representativ adress, säger Marie Meyer, uthyrningschef för Folksam fastigheter på Newsec.