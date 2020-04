Klövern skjuter på byggstart på Manhattan

Klöverns förvaltningsresultatet uppgick till 324 mkr (362). Resultatet före skatt uppgick till 882 mkr (847) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 656 mkr (632).

Det framgår i bolagets delårsrapport för första kvartalet.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 593 mkr (544). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 97 mkr (122).

I ge­nomsnitt har Klöverns fastighetsbestånd, per den 31 mars 2020, värderats med ett avkastningskrav på 5,3 procent (5,4). Värdet på fastigheterna har ökat, främst beroende på investeringar gjorda vid nyuthyrning, valutakursomräkning samt ett fortsatt starkt intresse bland investerare, uppger bolaget.

Klövern äger fastigheter för totalt 55,8 miljarder kronor.

När det gäller hyreseffekterna av Covid-19 konstaterar Klöverns vd Rutger Arnhult:

”Vi har en långsiktigt konstruktiv dialog med hyresgäster i särskilt drabbade branscher. I en del fall, bland annat vad gäller hyresgäster inom sektorerna hotell och restaurang, vilka utgör en högst begränsad del av Klöverns kundbas, har det resulterat i att hyresinbetalningar avseende det andra kvartalet 2020 sker i förskott månadsvis istället för kvartalsvis. Justerat för de hyresgäster som betalar månadsvis, uppgick Klöverns erhållna och bedömda säkra hyresinbetalningar per den 22 april 2020 till totalt 92 procent av de fakturerade hyrorna avseende det andra kvartalet. Vid motsvarande tidpunkt 2019 hade 95 procent av hyrorna erhållits.”

Arnhult kommenterar i vd-ordet även bland annat konjunkturläget:

”Redan under 2019 indikerade makrostatistik en kommande avmattning i ekonomin. Vi har därmed under en längre tid kunnat förbereda bolaget på svagare efterfrågan. Men den negativa makroekonomiska utvecklingen har snabbt accelererats av coronasituationen. Hur länge detta exceptionella läge varar återstår att se, men med stor sannolikhet kommer vi i alla fall under 2020 få se betydligt högre arbetslöshet och markant lägre tillväxttakt i ekonomin. Som ett resultat av det osäkra konjunkturläget beslutade Klöverns styrelse i slutet av mars att justera förslaget till utdelning per stamaktie avseende räkenskapsåret 2019 från 0,50 kronor till 0,26 kronor.”

Klöverns utlandsportfölj (Danmark och USA) utgjorde vid kvartalets utgång 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Det efter ett fjärde förvärv på Manhattan i New York. Nu drar bolaget dock i handbromsen för ett projekt.

”På grund av konjunkturläget har vi tagit beslut om att senarelägga flera planerade projekt. Exempelvis har byggstarten för Klöverns projekt på 118 10th Avenue i New York flyttats från det andra kvartalet 2020 till preliminärt första halvåret 2021”, skriver Arnhult.