Fastigheten ligger i Ulriksdal, nära Järva krog och NCC:s huvudkonor.

Klövern planerar 700 bostäder i Solna efter direktanvisning

Klövern växer i Solna genom direktanvisning som möjliggör cirka 300 bostäder i anslutning till bolagets befintliga fastighet Startboxen 3 i Ulriksdal. Totalt planerar Klövern för cirka 700 bostäder i kvarterstruktur. Beräknad byggstart är 2030. Tidigare har Peab haft en option på Solnas del, men anses ha agerat för långsamt.

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Projektet är beläget i Ulriksdal i Solna, ett område under stark utveckling med närhet till Arenastaden, pendeltågstation och populära grönområden. Klövern äger sedan tidigare fastigheten Startboxen 3 och har nu även direktanvisats intilliggande mark av Solna stad. Här planerar Klövern att utveckla totalt cirka 700 bostäder med stadskvaliteter i linje med stadens mål såsom levande bottenvåningar, aktiva gaturum och god koppling till omgivande stadsstruktur.

– Vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen av Ulriksdal och tackar Solna stad för förtroendet. Ambitionen är att bidra till en levande och sammanhållen stadsdel med långsiktigt attraktiva boendemiljöer och stadskvaliteter, säger Mathias Wallestam, vd på Klövern.

Foto: Fastighetsvärlden

Tidigare har NCC och Besqab utvecklat fastigheten söderut. Norrut är Peab stor utvecklare, även om det bolaget fått kritik för att et gått långsamt.

Inom ramen för den kommande planprocessen ska förutsättningarna för att bevara och integrera delar av den befintliga bebyggelsen inom Klöverns fastighet Startboxen 3 utredas. Ett eventuellt bevarande skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan samt tillvarata byggnader som tillför identitet och karaktär till den framtida stadsdelen. Mikroläget är attraktivt med service, arbetsplatser och rekreation i närområdet samt kort pendlingsavstånd till city.

– Vi ser stor potential i Ulriksdal. Kombinationen av närhet till innerstaden, starka kommunikationer och långsiktig stadsutveckling skapar mycket goda förutsättningar för ett attraktivt och hållbart projekt. Möjligheten att konvertera delar av den befintliga bebyggelsen till bostäder är också en spännande del av projektet och i linje med Klöverns hållbarhetsstrategi, säger Sofia Bredberg Hanser, affärsutvecklingschef på Klövern.

Skierfe har agerat legal rådgivare till Klövern i samband med markanvisningen.

Den aktuella Startboxen 3 förvärvades av dåvarande Klövern (idag Corem) i början av 2014 som en del av en paketaffär där även fyra fastighet vid Globen ingick. Säljare då var Carlyle och det ingick totalt 140 000 kvm lokaler. Priset var 3,8 miljarder kronor.

Startboxen 3 har till och från varit ett ”spöhus”. De senaste åren har det funnits två lågprishotell där och några byggbolag har haft kontor där. Dagens byggnad innehåller 18 800 kvm lokaler.

Foto: Fastighetsvärlden
Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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