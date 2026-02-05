Klövern ökar tempo i utvecklingen av bostäder

Rörelseresultatet för Klövern uppgick till 8,9 mkr för 2025. Stora värdeförändringar skickade dock upp resultatet före skatt till 495 mkr.

Klövern har så här långt ett betydande fastighetsinnehav men det genererar ännu inte så stora löpande intäkter. Hyresintäkterna från det förvaltningsbestånd av moderna hyresrätter som man håller på och bygger upp summerade under 2025 till drygt 60 mkr.

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 219,8 mkr (221,4) och rörelseresultatet uppgick till 8,9 mkr (26,3). Orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter uppgick till 642,4 mkr (149,1).

Vid årsskiftet hade Klövern drygt 1700 lägenheter i produktion och den absoluta merparten av dessa är hyresrätter.

– Vi ser tillbaka på ett händelserikt år med bland annat flera sälj- och byggstarter, expansion i Göteborg och etablering i Malmö, insteg på kapitalmarknaden och en ökning av personalstyrkan med 50 procent. Den gradvisa stabiliseringen i marknaden, i kombination med vår starka finansiella position, attraktiva byggrättsportfölj och höga genomförandekraft, ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Rickard Langerfors, VD på Klövern.

Bolaget har en portfölj med byggrätter för cirka 19 000 bostäder och över 600 bostäder i förvaltning.

Ägarbilden i Klövern ser ut så här:

Urban partners 75,85%

Corem 7,74%

ALM Equity 14,14%

Övriga 2,26%