Klövern når 55 mdr och visar starkt förvaltningsresultat

Här är bolagets nyckeltal för första halvåret 2019:

Intäkterna ökade med 15 procent till 1 817 mkr (1 585).

Driftöverskottet ökade med 17 procent till 1 243 mkr (1 066).

Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 754 mkr (680).

Resultatet före skatt uppgick till 1 413 mkr (1 244) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 085 mkr (1 198) motsvarande 1,12 kr (1,20) per stamaktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 770 mkr (546).

Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 194 mkr (131).

Efter tillträde av 2 fastigheter för 945 mkr, frånträde av 12 fastigheter för 222 mkr och investeringar om 629 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 54 975 mkr.

Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,9) och den justerade soliditeten uppgick till 37,5 procent.

EPRA NAV uppgick till 17,95 kr.

Vd:n och storägaren Rutger Arnhult kommenterar resultatet utifrån nio punkter:

Ett innehållsrikt andra kvartal

Klövern redovisar även för årets andra kvartal ett starkt resultat. En hög nettoinflyttning bidrar fortsatt till ökade intäkter och positiva värdeförändringar på fastighetsportföljen. Bolagets strategi med fokus på renodling och koncentration resulterade i en större försäljning i slutet av kvartalet, där avtal tecknades om att avyttra en stor del av beståndet i Örebro, medan ett nytt förvärv gjordes i New York.

Fortsatt stark resultatutveckling

Intäkterna ökade till 1 817 mkr under årets första halvår och till 3 482 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet förbättrades till 754 mkr och överskottsgraden uppgick till 68 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 770 mkr bidrog till att resultatet före skatt uppgick till 1 413 mkr. Nettoinflyttningen under kvartalet uppgick till 51 mkr, vilket innebär att Klövern haft en nettoinflyttning om 98 mkr under det första halvåret 2019, att jämföra med 89 mkr under helåret 2018. De två största inflyttningarna under kvartalet var AP Pension på cirka 3 500 kvm och Banking Circle på cirka 2 200 kvm, båda i fastigheten Amerika Plads i Köpenhamn.

Stabil fastighetsportfölj

Fastighetsportföljen levererar procentuellt allt starkare resultat och vad som är särskilt glädjande är att så också är fallet i det jämförbara beståndet, det vill säga de fastigheter vi ägt under hela 2018 och 2019. För årets första två kvartal är utvecklingen av driftöverskottet i det jämförbara beståndet drygt 5 procent vilket väl överskrider den allmänna prisutvecklingen och speglar den starka nettoinflyttningen under perioden.

Nya möjligheter i New York

Under andra kvartalet tecknade Klövern avtal om, och tillträdde, en tomträtt på Manhattan med adressen 118 10th Avenue, till ett initialt belopp om cirka 22,6 miljoner USD, motsvarande 215 miljoner SEK. Fastigheten är belägen i Chelsea, i ett attraktivt läge mellan 17th Street och 18th Street nära en av New Yorks mest populära sevärdheter – The High Line. Ambitionen är att utveckla en högkvalitativ 10 våningar hög kontorsbyggnad på cirka 12 000 kvm tillsammans med den lokala fastighetsutvecklaren GDS Development. Att addera ytterligare en projektfastighet, i närheten av de två projektfastigheter på Manhattan som Klövern förvärvade under 2018, stärker Klöverns position ytterligare.

Inlösen av Tobin Properties

Fredagen den 28 juni var sista handelsdagen på Nasdaq First North för Tobin Properties. Klövern påkallade under andra kvartalet ett inlösenförfarande av de utestående aktierna i bolaget. Det finns möjliga synergier mellan Klövern och Tobin Properties, vilket Klövern kan dra full nytta av med Tobin Properties som ett helägt dotterbolag. Det andra kvartalet 2019 har präglats av en försiktigt förbättrad marknadssituation för Tobin Properties och bostadsutvecklare i allmänhet.

Fortsatt renodling i fokus

Det rådde en betydande transaktionsaktivitet under årets andra kvartal, där främst renodling var i fokus. Totalt avyttrades eller avtalades det om avyttring av 26 fastigheter till ett värde av cirka 1,9 mdkr. Bortsett från en kvarvarande projektfastighet samt en större logistikfastighet innebär försäljningarna att Klövern i princip helt lämnar Örebromarknaden där vår närvaro under lång tid varit relativt begränsad. Dels bidrar en mer geografiskt renodlad portfölj till en effektivare förvaltning, samtidigt som det synliggör faktiska fastighetsvärden då Klövern ibland lyckas avyttra fastigheter till ett högre värde än vad det redovisade marknadsvärdet uppgår till. De under det första halvåret tecknade fastighetsförsäljningarna har i genomsnitt

skett till nivåer som överstiger redovisade marknadsvärden med 12 procent. Följaktligen får detta även positiva effekter på soliditeten som stärks vid frånträde.

Finansiell styrka

Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Den justerade soliditeten uppgår vid kvartalets utgång till 37,5 procent. Kvartalets största försäljning om 21 fastigheter till ett värde av cirka 1,6 mdkr har ännu inte frånträtts. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick samtidigt till 4,2 år medan den genomsnittliga räntebindningen var 2,4 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till 84 procent. Kapitalmarknaden erbjuder fortsatt god likviditet. I slutet av maj emitterade Klövern en icke-säkerställd obligation om 700 mkr med en löptid om fyra år, till en ränta om STIBOR 3m + 4,25 procent.

God värdetillväxt

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 17,95 kr, motsvarande en ökning med 2 procent sedan årsskiftet och 23 procent under de senaste 12 månaderna.

Fortsatt stabil utveckling

Sammantaget är vi mycket nöjda med resultatet för det första halvåret och efter en välbehövlig semester ser vi med tillförsikt fram emot vad årets andra hälft kommer att erbjuda.