Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Klövern har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hjälpslaktaren 4 i Slakthusområdet i södra Stockholm. Här planerar Klövern att utveckla cirka 150 bostadsrättslägenheter. Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 300 mkr. Säljare är Lipid som ägs av Erik Dahlin, vars far köpte fastigheten 1980.

Walthon har agerat legal rådgivare till Klövern.

Projektet är centralt beläget i Slakthusområdet, ett av Stockholms expansiva stadsutvecklingsområden, och möjliggör utveckling av cirka 150 bostadsrättslägenheter. Byggstart beräknas ske i samband med tillträdet fjärde kvartalet 2028 och planerad inflyttning är fjärde kvartalet 2030. Detaljplanen för projektet är ute på granskning och avtalet är bland annat villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

– Projektet är i linje med vår strategi att utveckla bostäder i attraktiva lägen med tonvikt på Stockholmsregionen och bidrar till att säkerställa en projektportfölj med god genomförandekraft över tid, säger Mathias Wallestam, vd på Klövern.

Slakthusområdet är under utveckling till en urban stadsdel med bostäder, skolor, arbetsplatser och service. Den nya tunnelbanesträckningen väntas öppna 2030 med två uppgångar i området, vilket ytterligare stärker den långsiktiga attraktiviteten. Samtidigt finns innerstaden, friluftsområden, nöjesliv och kultur i det direkta närområdet.

– Slakthusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden, där kombinationen av närhet till innerstaden, god infrastruktur och växande serviceutbud skapar mycket goda förutsättningar för stor efterfrågan och ett framgångsrikt projekt, säger Sofia Bredberg Hanser, affärsutvecklingschef på Klövern.

Våren 2024 gjorde Fastighetsvärlden en intervju med säljaren Erik Dahlin vars bolag Lipid är säljare till Klövern. Fastigheten Hjälpslaktaren 4 är en av två friköpta fastigheter i området och köptes av Erik Dahlins far, Alf Dahlin år 1980. Den andra köptes av Atrium Ljungberg 2018.