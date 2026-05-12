Klövern, Slakthusområdet.

Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Klövern har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hjälpslaktaren 4 i Slakthusområdet i södra Stockholm. Här planerar Klövern att utveckla cirka 150 bostadsrättslägenheter. Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 300 mkr. Säljare är Lipid som ägs av Erik Dahlin, vars far köpte fastigheten 1980.

Annons

Läs även

Walthon har agerat legal rådgivare till Klövern.

Projektet är centralt beläget i Slakthusområdet, ett av Stockholms expansiva stadsutvecklingsområden, och möjliggör utveckling av cirka 150 bostadsrättslägenheter. Byggstart beräknas ske i samband med tillträdet fjärde kvartalet 2028 och planerad inflyttning är fjärde kvartalet 2030. Detaljplanen för projektet är ute på granskning och avtalet är bland annat villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

– Projektet är i linje med vår strategi att utveckla bostäder i attraktiva lägen med tonvikt på Stockholmsregionen och bidrar till att säkerställa en projektportfölj med god genomförandekraft över tid, säger Mathias Wallestam, vd på Klövern.

Slakthusområdet är under utveckling till en urban stadsdel med bostäder, skolor, arbetsplatser och service. Den nya tunnelbanesträckningen väntas öppna 2030 med två uppgångar i området, vilket ytterligare stärker den långsiktiga attraktiviteten. Samtidigt finns innerstaden, friluftsområden, nöjesliv och kultur i det direkta närområdet.

– Slakthusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden, där kombinationen av närhet till innerstaden, god infrastruktur och växande serviceutbud skapar mycket goda förutsättningar för stor efterfrågan och ett framgångsrikt projekt, säger Sofia Bredberg Hanser, affärsutvecklingschef på Klövern.

Våren 2024 gjorde Fastighetsvärlden en intervju med säljaren Erik Dahlin vars bolag Lipid är säljare till Klövern. Fastigheten Hjälpslaktaren 4 är en av två friköpta fastigheter i området och köptes av Erik Dahlins far, Alf Dahlin år 1980. Den andra köptes av Atrium Ljungberg 2018.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag. Högaktuellt seminarium stundar.

SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras.

Bakslag för plan att bygga ut hotell på Östermalm

Vill utöka med nästan 50 rum.

CapMan säljer ”helikopterhuset” i Västberga

Fullt uthyrd på långt kontrakt.

Global snabbväxare till Mall of Scandinavia

Hyllades nyligen av The Financial Times. Etablerar sig i högt tempo i stora delar av världen.

Blir ny vd för Tengbom

”Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället”.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

Får bygga 100 bostäder i Stockholm

Kan utveckla i Bromma och i Söderort.

Motigt för Täby centrum – allt fler öde butiker

20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.

Selin om konkurrenten och 60-miljardersbolaget

”Vi är redo för alla alternativ”.

Markanvisningstävling för hotell på halvö

”Vi hoppas hitta en aktör som har vilja och förmåga att utveckla ett hotellkoncept med hög arkitektonisk kvalitet och stark platsförankring”.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

 Tillbaka till förstasidan