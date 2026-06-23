Klövern köper från Tornstaden i Fiskebäck

Klövern har ingått avtal om förvärv av en fastighet i Fiskebäck i Göteborg med möjlighet att utveckla cirka 130 bostäder. Projektet omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde planeras till oktober 2026 och preliminär byggstart är tredje kvartalet 2027. Säljare är Tornstadenkoncernen som också kommer att vara totalentreprenör för byggnationen av projektet.

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Projektet är beläget i direkt anslutning till småbåtshamnen i Fiskebäck, ett område med närhet till både skärgården och centrala Göteborg. Här planerar Klövern att utveckla cirka 130 bostäder med fokus på större lägenheter, där en stor andel får havsutsikt. Utvecklingen av området omfattar även en ny strandpromenad som stärker allmänhetens tillgång till kustlinjen samt upprustning av en närliggande park.

– Det här är ett unikt läge med få jämförbara nyproduktionsprojekt i regionen. Kombinationen av havsnära boende och närheten till storstaden gör området attraktivt. Förvärvet innebär att vi fortsätter stärka vår position i Göteborg och utökar samtidigt vår projektportfölj med ett projekt med kort väg till byggstart, säger Mathias Wallestam, vd på Klövern.

– Vi ser stor potential i Fiskebäck. Det är en plats med en levande hamnmiljö, närhet till skärgården och en stark lokal identitet. Genom att tillföra större lägenheter i ett område som idag domineras av småhus breddar vi bostadsutbudet samtidigt som vi bidrar till den fortsatta utvecklingen av Fiskebäck, säger Sofia Bredberg Hanser, affärsutvecklingschef på Klövern.

– Efter flera års arbete tillsammans med fastighetens tidigare ägare Familjen Seldén känns det mycket glädjande att ta nästa steg i projektets utveckling och samtidigt fördjupa vårt samarbete med Klövern. Vi ser fram emot att fortsätta vårt engagemang genom byggnationen av både kvarter, strandpromenad och allmän plats, säger Tornstadens koncernchef Jan Edlund.

Walthon har agerat legal rådgivare till Klövern och CMS Wistrand har agerat legal rådgivare till Tornstaden i samband med affären.

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Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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