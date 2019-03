Klövern hyr ut till SKF i Gamlestaden

Klövern har i Göteborg tecknat ett hyresavtal med SKF Motion Technologies om 4.186 kvadratmeter. Kontraktet avser fastigheten Gamlestaden 39:13, det så kallade Slakthuset. Hyreskontraktet löper på fem år.

Den aktuella fastigheten kom in i Klövern via köpet av bolaget Dagon. Fastigheten var Dagons första köp i Göteborg och den förvärvades sommaren 2008. Den innehåller totalt 11.500 kvadratmeter lokaler och var tidigare fryslager men har under de senaste åren byggts om till moderna kontorslokaler.