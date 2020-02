Klövern har förvärvat alla andelarna i en bostadsrättsförening (English: co-op) som äger en 14 våningar hög bostadsbyggnad på Manhattan. Byggnaden, som omfattar cirka 8.300 kvm, har adressen 417 Park Avenue och ligger i hörnet av Park Avenue och East 55th Street. Fastigheten ligger sex kvarter från det sydöstra hörnet av Central Park.

Förvärvet görs i samarbete med den lokalt baserade fastighetsutvecklaren GDSNY. Var och en av de 29 andelsägarna sålde sina andelar till Klövern/GDSNY genom enskilda försäljningskontrakt. Den totala köpeskillingen för alla andelarna summerar till 184 miljoner dollar, motsvarande 1.785 miljoner kronor.

Klövern och GDSNY utvärderar en framtida utveckling av fastigheten.

– Vi är exalterade över att kunna fortsätta addera premiumtillgångar i New York med våra partners GDSNY. Det här är den fjärde projektfastigheten vi förvärvar på Manhattan, efter två förvärv under 2018 och ett förvärv under 2019, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.

Förvärvet finansieras initialt huvudsakligen med banklån.

Enligt uppgifter i amerikansk press är det en av få fastigheter i närområdet som inte byggts om. Enligt uppgift ska det vara möjligt att bygga högre än den nuvarande byggnaden, uppemot 25 våningar och totalt drygt 20.000 kvm kontor. Filmproducenten Martin Bregman, som bland annat gjorde Scarface, bodde länge i fastigheten. Den aktuella fastigheten är uppförd 1917 när hela närområdet utvecklades efter att Grand Central Terminal färdigställts i närheten.

Klövern vill ännu inte kommentera bolagets planera för den nyinköpta fastigheten:

– Vi har massor med tankar och idéer. Nu och under resten av året tar projekteringen fart på allvar, säger Rutger Arnhult till Fastighetsvärlden.

Det finns flera svenska fastighetsinvesterare som är aktiva på Manhattan. Fastighetsvärlden har tidigare berättat att Akelius och Ramsbury äger fastigheter där.