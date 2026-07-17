Klövern köper på västra Kungsholmen

Klövern har ingått avtal om förvärv av en fastighet på Kungsholmen i Stockholm, i anslutning till bostads- och kontorskvarteret Greenhouse Sthlm. Här planerar Klövern cirka 105 bostäder. Tillträde och byggstart beräknas till det fjärde kvartalet 2027. Säljare är Electrolux Group.

Projektet är beläget i Stadshagen på Kungsholmen, i kvarteret Greenhouse Sthlm som utvecklas i anslutning till Electrolux huvudkontor. Här planerar Klövern att utveckla cirka 105 lägenheter och stadsradhus som bidrar med variation till kvarteret och fler möjligheter till ett modernt, hållbart stadsliv.

– Vi ser fram emot att bidra till att utveckla ett hållbart boendekoncept i centrala Stockholm. Förvärvet ligger i linje med Klöverns strategi att utveckla bostäder i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen som skapar långsiktiga värden för både de boende och staden, säger Mathias Wallestam, vd på Klövern.

I Klöverns projekt bygger entréer, materialval och gestaltning vidare på Greenhouse Sthlm:s koncept, vilket ger en sammanhållen identitet för hela kvarteret. Hållbara material används för att bidra till låg klimatpåverkan. Utöver höga kvaliteter inomhus erbjuds många ytor för rekreation så som takterrass och gårdar.

Kungsholmens centrala delar med Fridhemsplan, Västermalmsgallerian, Hornsbergs strand och Rålambshovsparken ligger på promenadavstånd och tunnelbana finns i det direkta närområdet med fyra minuter till Stockholms centralstation. En stor andel av bostäderna kommer att ha god utsikt över Stockholm.

– Mikroläget är starkt. Kungsholmen fortsätter att vara en av Stockholms mest efterfrågade stadsdelar. Kombinationen av närhet till arbete, service, kollektivtrafik, vatten och parker skapar en vardag som många efterfrågar, och det är precis den kvaliteten som det här projektet erbjuder, säger Sofia Bredberg Hanser, affärsutvecklingschef på Klövern.

Real Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Klövern i samband med affären.