Kliva i samarbete med Hubexo för ny datastandard

Kliva samarbetar med Hubexo för att sätta en ny datastandard på den nordiska fastighetsmarknaden. Avtalet kopplar samman Hubexos verifierade byggdata med Klivas fastighetsplattform – vilket sätter en ny standard för datadriven insikt inom fastigheter, utveckling och byggande.

Kliva, den svenska proptechplattformen som omdefinierar fastighetsdataåtkomst, har samarbetat med Hubexo (tidigare Byggfakta Group) för att driva sin växande analysplattform till den nordiska fastighetsmarknaden.

Samarbetet integrerar Hubexos byggdata i Klivas insiktsplattform – vilket ger investerare, utvecklare och rådgivare tillgång till mer transparent, datadrivet beslutsstöd om var de ska köpa, bygga eller hålla.

Tidpunkten för partnerskapet speglar en bredare omvandling inom fastighets- och byggbranschen. Efter en anpassningsperiod återhämtar sig marknadsaktiviteten och investerare söker i allt högre grad djupare, databaserad insikt för att vägleda kapitalallokering och tillväxtstrategier.

– Våra användare förlitar sig på verifierad data för att fatta investeringsbeslut på flera miljoner euro. Hubexos datadjup och tillförlitlighet gör det till den perfekta partnern när vi expanderar över Norden, säger Per Berggren, styrelseordförande i Kliva.

Genom avtalet kommer Kliva-användare att dra nytta av en definierad uppsättning av Hubexos verifierade byggdata, som kommer att kombineras med Klivas bredare databas för att stärka fastighetsinvesteringar och riskvärderingar på den nordiska marknaden.

Genom att integrera denna information i sin analysmiljö ger Kliva användarna en mer komplett och handlingsbar bild av den byggda miljön. Investerare kan nu kombinera utvecklingsaktivitet med ägande, finansiell och rumslig data – identifiera möjligheter i tidiga skeden och benchmarka tillgångspotential över regioner.

Resultatet är snabbare, evidensbaserade beslut om var man ska köpa, bygga eller hålla. För den bredare marknaden signalerar partnerskapet ett steg mot verklig datainteroperabilitet i fastigheter, och överbryggar det långvariga gapet mellan projektintelligens och fastighetsprestanda.

Samarbetet inleds med Sverige och Finland, där Kliva redan har ett etablerat fotavtryck, och kommer successivt att expandera till andra nordiska och europeiska marknader. I takt med att integrationen utvecklas kommer båda företagen att fortsätta att stärka datakvalitet och kompatibilitet över regioner, vilket stöder en mer transparent och uppkopplad fastighetsmarknad.

För Hubexo understryker avtalet dess uppdrag att hjälpa kunder att låsa upp den fulla potentialen av högkvalitativ, standardiserad data i hela den byggda miljön

– Vi är stolta över att Kliva har valt Hubexo som sin dataleverantör efter en grundlig utvärdering av marknaden. Kliva representerar en ny generation av digitala plattformar som förändrar hur fastighetsproffs fattar beslut. Tillsammans sätter vi en ny standard för hur kvalitetsdata driver intelligens inom fastighetssektorn, säger Thomas Bejer-Andersen, nordisk vd för Hubexo.

– Vår ambition har alltid varit att demokratisera tillgången till fastighetsdata och skapa större transparens på marknaden. Hubexos data är den saknade biten som gör att vi kan lyfta den ambitionen till nästa nivå, säger Per Berggren, styrelseordförande i Kliva.