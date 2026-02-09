Klättermusen efter kaffet hos Lundbergs

I juni flyttar det svenska friluftsvarumärket Klättermusen från lokalen på Norrlandsgatan 11 till Kungsgatan 3, efter att ha växt ur sin tidigare lokal två år efter att de först slog upp dörrarna. Fastighetsägare är Lundbergs och den aktuella lokalen har stått tom länge, sedan Löfbergs kafé stängde ner i början 2022.

Den nya butikens säljyta mäter 200 kvadratmeter, och kommer kunna hysa hela kollektionen, som sträcker sig från vandring och trekking, till terränglöpning, klättring och alpina aktiviteter.

Lokalen på Kungsgatan kommer möjliggöra aktiveringar och community-event i större utsträckning, samt en potentiell framtida bouldering-vägg på den tillhörande terrassen. Butiken på Norrlandsgatan var den 2:e butiken i Europa, och den första i Sverige. Sedan den första Klättermusen-butiken i Europa slog upp dörrarna i London 2023, har ytterligare fem butiker öppnats – och det finns fortsatta expansionsplaner.

– Att flytta vår flagship-butik till Kungsgatan är ett viktigt nästa steg i Klättermusens tillväxt och den växande efterfrågan. Den nya lokalen gör det möjligt för oss att presentera hela vår kollektion på ett sätt som verkligen återspeglar bredden i vårt produktutbud, samtidigt som det skapar mer utrymme för gemensamma upplevelser. Stockholm har alltid varit en viktig stad för oss på hemmaplan, och denna flytt förstärker vårt långsiktiga engagemang för att bygga meningsfulla kontakter med vår lokala och globala gemenskap, säger Gonz Ferrero, VD och ägare för Klättermusen.

Under varumärkets 50-årsfirande under hösten 2025, öppnades Klättermusens Verkstad vid Nytorgsgatan 36, på Södermalm.

Kafferosteriet Löfbergs stängde sitt kafé på Kungsgatan 3 i Stockholm i januari 2022, efter sju år i lokalerna där.

Den aktuella fastigheten heter Sumpen 8 och ägs av Lundbergs. Den ligger ett stenkast från Stureplan.