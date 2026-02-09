Klättermusen efter kaffet hos Lundbergs

I juni flyttar det svenska friluftsvarumärket Klättermusen från lokalen på Norrlandsgatan 11 till Kungsgatan 3, efter att ha växt ur sin tidigare lokal två år efter att de först slog upp dörrarna. Fastighetsägare är Lundbergs och den aktuella lokalen har stått tom länge, sedan Löfbergs kafé stängde ner i början 2022.

Annons

Läs även

Den nya butikens säljyta mäter 200 kvadratmeter, och kommer kunna hysa hela kollektionen, som sträcker sig från vandring och trekking, till terränglöpning, klättring och alpina aktiviteter.

Lokalen på Kungsgatan kommer möjliggöra aktiveringar och community-event i större utsträckning, samt en potentiell framtida bouldering-vägg på den tillhörande terrassen. Butiken på Norrlandsgatan var den 2:e butiken i Europa, och den första i Sverige. Sedan den första Klättermusen-butiken i Europa slog upp dörrarna i London 2023, har ytterligare fem butiker öppnats – och det finns fortsatta expansionsplaner.

– Att flytta vår flagship-butik till Kungsgatan är ett viktigt nästa steg i Klättermusens tillväxt och den växande efterfrågan. Den nya lokalen gör det möjligt för oss att presentera hela vår kollektion på ett sätt som verkligen återspeglar bredden i vårt produktutbud, samtidigt som det skapar mer utrymme för gemensamma upplevelser. Stockholm har alltid varit en viktig stad för oss på hemmaplan, och denna flytt förstärker vårt långsiktiga engagemang för att bygga meningsfulla kontakter med vår lokala och globala gemenskap, säger Gonz Ferrero, VD och ägare för Klättermusen.

Under varumärkets 50-årsfirande under hösten 2025, öppnades Klättermusens Verkstad vid Nytorgsgatan 36, på Södermalm.

Kafferosteriet Löfbergs stängde sitt kafé på Kungsgatan 3 i Stockholm i januari 2022, efter sju år i lokalerna där.

Den aktuella fastigheten heter Sumpen 8 och ägs av Lundbergs. Den ligger ett stenkast från Stureplan.

Lokalen på Kungsgatan 3. Foto: FV.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:30

Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.

Ändrar helt –  tar över projekt bredvid Wenner-Gren

Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.

Colliers flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter

Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.

Selins sista bokslut som vd

Nu kommer utdelningen av Norion – beslut vid bolagsstämman i vår.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.

Nya Norrholma ger sig in i hett segment

Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.

Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista

FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.

Fokuserar på det verksamhetskritiska

FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri.  Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. Fördelarna med triple net-avtal.  Att växa med disciplin.
Affärsanalys

Geopolitikens skugga tar över affärerna

En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

 Tillbaka till förstasidan