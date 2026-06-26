Inteas anstalter i Tygelsjö och Asptuna kan bli större

Kriminalvården undersöker möjligheten att utöka anstalten Tygelsjö utanför Malmö, och anstalten Asptuna i södra Stockholm. Ambitionen är att skapa nya platser genom att både bygga nytt och ersätta äldre delar av anläggningarna. Fastighetsägare är Intea.

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Efter en inledande analys tillsammans med fastighetsägaren har Kriminalvården fattat beslut om att gå vidare med förstudier för anstalterna, som i båda fallen har säkerhetsklass 3. Djupare utredningar ska nu visa i vilken mån det är möjligt att rusta upp och bygga ut dem.

För Tygelsjö är planen bland annat att ersätta tillfälliga modulbyggnader med permanenta bostadshus för de intagna, liksom att riva och ersätta en del av de äldre byggnaderna. Kostnader för projektet och möjligheten att personalförsörja en större anstalt utreds också.

Målet är att kunna skapa drygt 160 nya platser, vilket innebär att anstalten växer till sammanlagt cirka 300 platser.

Tygelsjö har funnits på platsen sedan 1947. För många i närområdet är anstalten inte minst känd för sin handelsträdgård och gårdsbutik.

– Vi har även mekanisk verkstad, tvätteri och träindustri, men just handelsträdgården och hur den ska fortsätta att utvecklas ska också utredas. Den ger värdefull sysselsättning för de intagna, och är viktig på många sätt för oss, säger Håkan Tullberg, kriminalvårdschef.

Asptuna stod färdig 1965 och har sedan dess vuxit från 40 platser till dagens 176. Om- och tillbyggnader har skett löpande, och en del av husen har även här hunnit bli slitna. I förstudien tas nu ett helhetsgrepp om anstaltens fortsatta utveckling, och det antal platser som kan tillkomma.

– Ambitionen är att kunna öppna ytterligare 100 till 150 platser. Det innebär att vi behöver optimera lokalerna för att kunna driva verksamheten effektivt. Det handlar bland annat om att utveckla våra personalutrymmen, centralköket och förråden, liksom de intagnas besöksrum och sysselsättningslokaler, säger Marcus Bergström, tillförordnad kriminalvårdschef för Asptuna.

Arbetet med förstudierna leds internt av Kriminalvårdens fastighetsavdelning, och beräknas vara klart mot slutet av året. Därefter krävs ytterligare beslut inom myndigheten innan det säkert går att säga att förändringarna kan genomföras.

– Det finns ett behov av att se över både Tygelsjö och Asptuna. Både för att Kriminalvården som helhet behöver öka antalet platser, men också för att anläggningarna har varit igång länge och har behov av en översyn, säger Viktoria Rydholm, chef på Förvaltningsenheten.

Syftet med klass 3-anstalter är att förbereda intagna för ett liv i frihet. De som placeras här har antingen ett kortare straff (det kortaste man kan dömas till är en månad), eller så är de i slutet av sin strafftid och på väg att slussas ut i samhället igen.

Anstaltsområdet är tydligt avgränsat, men har inga egentliga rymningshinder. De intagna får inte gå utanför området. På kvällen och natten är de inlåsta på sin avdelning. Anstalterna är bemannade dygnet runt.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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