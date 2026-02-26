Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

Byggstartar 400 bostäder

Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.

