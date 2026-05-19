Visionsbild Aix Arkitekter
Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Även bostäder ska utvecklas längs sträckan. Visionsbild: Aix Arkitekter

Klartecken för Mälarbanan i Solna

Detaljplanen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna får grönt ljus. Järnvägen byggs ut från två till fyra spår mellan Huvudsta och Duvbo – samtidigt som nya bostäder utvecklas längs sträckan. Ett antal fastighetsägare kan jubla efter beslutet kring det segdragna projektet.

Byggnadsnämnden i Solna stad ger tummen upp för detaljplanen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna.

Det innebär att järnvägen byggs ut från två till fyra spår mellan Huvudsta och Duvbo. Samtidigt kommer nya bostäder, parker, torg och kollektivtrafik utvecklas längs sträckan.

Planen innehåller bland annat:

  • 1 400 nya bostäder
  • 2 nya förskolor
  • Nya stationsentréer till Sundbybergs station
  • En ny pendeltågsstation i Huvudsta
  • Nya gång- och cykelstråk
  • Parker, torg och mötesplatser

– Det här är ett viktigt steg för Solnas utveckling. Vi förbättrar kollektivtrafiken och skapar plats för fler bostäder och nya stadsmiljöer där människor kan bo, arbeta och mötas, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Utbyggnaden av Mälarbanan är en av de största infrastruktursatsningarna i området på många år och genomförs tillsammans med Trafikverket och Sundbybergs stad.

I Huvudsta, Solna, har Fabege och Skanska tecknat ett stort avtal för utveckling. 2021 köpte duon mark av Solna stad för 2 miljarder kronor. Fabege har därefter sålt i Huvudsta till JM. I Solna blir även Alecta Fastigheter vinnare eftersom bolaget äger stora Solna Centrum och även har mycket stora projektplaner där.

I närheten finns även Solna Business Park där just Fabege är stor ägare, liksom Castellum och Sagax. På andra sidan spårområdet är bland annat Humlegården, Vasakronan, Fabege, Corem och Lundbergs stora ägare i området som kallas Solna strand.

Lite längre bort, i Sundbyberg, är planen att pendeltågstationen ska flyttas något längre mot Solna i samband med överdäckningen genom centrala Sundbyberg – men den planen är kraftigt försenad. Stora fastighetsägare i central Sundbyberg är bland annat Vasakronan, AMF Fastigheter, Alecta Fastigheter, Urban Partners och Balder.

Planförslaget i Solna har arbetats om efter synpunkter under granskningen. Bland annat har frågor om buller, skyfall, geoteknik och trygghet hanterats och flera justeringar har gjorts i planen.

Nästa steg är att kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige tar ställning till detaljplanen.

Spårområdet genom Huvudsta ska däckas över, och ska bli en pendeltågsstation där. Över på bilden syns Solna Business Park och det nya stationsläget i Sundbyberg. Illustrationer: Fabege/AIX Arkitekter
Så här kan volymerna på huskropparna i Huvudsta se ut framöver.
Så var länge planen att centrala Sundbyberg sskulle utvecklas när spårområdet är överdäckat. Till vänster syns Vasakronans fastighet som kan få en påbyggnation och till höger AMF:s fastighet som även den kan växa. Längst till vänster Urban Partners kåk som redan projektutvecklats. Planen för Sundbyberg har därefter arbetats om. Illustrationer: Belatchew Arkitekter
Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

