Jörgen Eriksson, vd Catena.

Klart: Urban Partner säljer för 8,8 mdr till Catena

Catena har ingått avtal om förvärv av en portfölj av logistikfastigheter från Urban Partners till ett värde om cirka 8,8 miljarder kronor. Portföljen omfattar 20 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland. Merparten av fastighetsvärdet finns i Sverige: 6,45 miljarder kronor.

JLL och Colliers var rådgivare till säljaren.

Den 22 december 2025 offentliggjorde Catena att en avsiktsförklaring tecknats gällande aktuellt förvärv. Efter sedvanlig due dilligence har nu förvärvsavtal ingåtts mellan parterna. Säljare är Urban Partners genom fastighetsfonderna NIP, NSF III, NSF IV och NSF V. Alltså den motpart som Fastighetsvärldens nyhetsbrev tidigare pekat ut.

Den uthyrningsbara ytan i den förvärvade portföljen uppgår totalt till 612 000 kvm. Fastigheternas markareal uppgår till drygt 1 300 000 kvm varav cirka 70 000 kvm utgörs av byggrätter. Förvärvet sker som bolagsaffärer till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 8,8 miljarder krnor med avdrag för latent skatt, förvärvet finansieras med egna medel samt externa krediter.

Hyresgäster i den förvärvade portföljen utgörs bland annat av företag som Dagab, Dahl, och Tokmanni. Beläggningsgraden är cirka 96,5 procent och den genomsnittliga hyrestiden uppgår till cirka 11 år. Fastigheterna i portföljen förväntas, vid full uthyrning, generera ett årligt driftnetto om totalt cirka 483 Mkr.

– Catenas position på den nordiska logistikfastighetsmarknaden förstärks nu ytterligare och vi är glada att ta klivet in i Finland. Med förvärvet ökar vårt utbud av moderna, högkvalitativa fastigheter samtidigt som vi breddar både geografisk närvaro och kundbas. Vi ser fram emot att lära känna de kunder som har verksamhet i anläggningarna och hoppas på givande samarbeten där vi kan stötta deras behov och utvecklas vidare tillsammans, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

De svenska logistikfastigheterna som ingår i förvärvet representerar ett värde om 6,45 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta om totalt 444 000 kvm. I den förvärvade portföljen finns även en dansk logistikfastighet som omfattar ett värde om 250 Mkr och en uthyrningsbar yta om totalt 15 500 kvm. De fastigheter som återfinns i Finland – som är en ny marknad för Catena – representerar ett värde om 2,1 miljarder SEK och en uthyrningsbar yta om totalt 152 500 kvm.

Tillträde sker den 1 april 2026. Förvärvet innebär även att Catenas fyra regioner kompletteras med en femte region – Region Finland.

