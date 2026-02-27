Silobyggnaden i Frihamnen. Foto: Fastighetsvärlden

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Spannmålssilon i Frihamnen i Stockholm får vara kvar, åtminstone tre till fem år ytterligare. Kanske inte jätteoväntat med tanke på klen bostadsmarknad och att en ny silo behöver byggas. En sådan satsning planeras 120 km norrut.

Annons

Lantmännens kontrakt med Stockholms stad löper ut 2028. Nu har staden och Lantmännen tecknat ett nytt avtal. Dispensperioden sträcker sig över tre år med start den 1 januari 2029, med en option på förlängning i ytterligare två år, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.

– Vi fortsätter att utveckla en modern och långsiktigt hållbar spannmålsinfrastruktur i Mälardalen och Hargshamn, samtidigt som verksamheten i Frihamnen kan drivas vidare under tre år. Dispensen ger oss tid att säkerställa en ansvarsfull och stabil övergång, säger Joachim Haas, vd för division Fastighet, Lantmännen.

– Frihamnen är en viktig del av Stockholms hamnstruktur, och vi välkomnar beslutet att Lantmännen fortsätter bedriva sin verksamhet i Frihamnen. Den här typen av övergångslösningar är avgörande för att hamnområdets utveckling ska kunna ske långsiktigt och i samverkan med alla berörda aktörer, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Lantmännen planerar under tiden att utöka kapacitet i Hargshamn i Östhammar. Den tänkta investeringen är på 300 miljoner kronor. Där finns idag fyra spannmålssilos i hamnen och målet är att på sikt bygga ytterligare fyra.

Det är företaget Hargs hamn AB som äger hamnen. Företaget ägs till största delen av Östhammars kommun (79 procent) medan Hargs bruk (11 procent) och Lantmännen (10 procent) äger övriga aktier i företaget, uppger UNT. Hamnområdet är 50 hektar stort.

Hargs hamn.

 

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde

Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

 Tillbaka till förstasidan