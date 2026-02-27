Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Spannmålssilon i Frihamnen i Stockholm får vara kvar, åtminstone tre till fem år ytterligare. Kanske inte jätteoväntat med tanke på klen bostadsmarknad och att en ny silo behöver byggas. En sådan satsning planeras 120 km norrut.

Lantmännens kontrakt med Stockholms stad löper ut 2028. Nu har staden och Lantmännen tecknat ett nytt avtal. Dispensperioden sträcker sig över tre år med start den 1 januari 2029, med en option på förlängning i ytterligare två år, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.

– Vi fortsätter att utveckla en modern och långsiktigt hållbar spannmålsinfrastruktur i Mälardalen och Hargshamn, samtidigt som verksamheten i Frihamnen kan drivas vidare under tre år. Dispensen ger oss tid att säkerställa en ansvarsfull och stabil övergång, säger Joachim Haas, vd för division Fastighet, Lantmännen.

– Frihamnen är en viktig del av Stockholms hamnstruktur, och vi välkomnar beslutet att Lantmännen fortsätter bedriva sin verksamhet i Frihamnen. Den här typen av övergångslösningar är avgörande för att hamnområdets utveckling ska kunna ske långsiktigt och i samverkan med alla berörda aktörer, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Lantmännen planerar under tiden att utöka kapacitet i Hargshamn i Östhammar. Den tänkta investeringen är på 300 miljoner kronor. Där finns idag fyra spannmålssilos i hamnen och målet är att på sikt bygga ytterligare fyra.

Det är företaget Hargs hamn AB som äger hamnen. Företaget ägs till största delen av Östhammars kommun (79 procent) medan Hargs bruk (11 procent) och Lantmännen (10 procent) äger övriga aktier i företaget, uppger UNT. Hamnområdet är 50 hektar stort.