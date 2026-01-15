Klart: Så blir nya Nobel Center vid Slussen

Det är nu klart hur nya och kraftigt försenade Nobel Center vid Slussen kommer att se ut. Arkitekt, precis som tidigare, är David Chipperfield. Totalkostnaden bedöms till 2,5 miljarder kronor.

Läs även Skanska överdäckar Stadsgårdsleden för 2 mdr

Det nya Nobel Center ska byggas framför Glashuset i riktning mot Sjömansinstitutet.

Byggnaden blir cirka 13.000 kvm. Byggrätten är om cirka 20.000 kvm vilket innebär att hela byggrätten inte utnyttjas för att göra ytan mer publik runt omkring med bland annat en publik terrass mot vattnet. Antal våningar blir som mest sex stycken till antalet.

Bygglovsansökan lämnas in under morgondagen, fredag den 16 januari. Byggnaden planeras stå klar samma år som Nobelpriset fyller 130 år, alltså år 2031.

– Det kommer att bli ett hus för alla. Det blir det mest kända huset i världen när det gäller vetenskap. Vi kommer bland annat kunna visa Alfred Nobels hela testamente. Det är väldigt få som sett det. Det kommer även bland annat att finnas ett auditorium med 500 platser, sa Hanna Stjärne, vd Nobelstiftelsen, i samband med att det nya Nobel Center presenterades.

Miljardprojektet Nobel Center har varit en såpa som nog platsar i den moderna berättelsen om stadsutvecklingen i huvudstaden. Ett nytt Nobel Center har varit efterlängtat av många sedan länge. Dagens lokaler vid Stortorget i Gamla stan anses på tok för små.

2011 stod det klart att Nobelstiftelsen och Stockholms stad tecknat en avsiktsförklaring för ett Nobel Prize Center på Blasieholmen, ”bakom” Nationalmuseum och vid Nybroviken. I ett läge med utmärkt exponering. Det planerades för en byggnad om 22.000 kvm som skulle stå klar 2018.

Elva arkitektförslag lämnades in. 2014 presenterades hur den nya byggnaden skulle se ut efter att tysk-brittiska David Chipperfield Architects vunnit arkitekttävlingen.

Ett och ett halvt år senare presenterades ett nytt och något mindre Nobel Center, cirka 3 meter lägre och 4,5-5 meter kortare, för att blidka de som protesterat mot bygget. FV berättade hur Fredrik Lundberg försökte pulverisera Nobel Center – och han lyckades också. Han hade bland annat fått utsikten från sitt kontor förstörd. Utöver Lundbergs kritiserade även Humlegården byggplanerna.

Stockholm stad fick bakläxa om detaljplanen i Mark- och miljödomstolen 2018. Det var främst Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna som fortsatte att driva planerna vid Blasieholmen. Moderaterna gjorde ett katastrofalt kommunval 2018 bland annat till följd av Nobel Center – exempelvis tappade partiet rejält med röster i tre normalt mycket starka valdistrikt nära Strandvägen.

Efter valet bytte Moderaterna uppfattning och dumpade Nobel Center-projektet på Blasieholmen – och kunde på så sätt locka över Miljöpartiet till sitt block och därmed styra Stockholm med en blågrön majoritet. Miljöpartiet hade tidigare styrt ihop med Socialdemokraterna – men bytte alltså samarbetspartner. Nobel Center blev en symbolfråga i detta skifte.

Hösten 2019 avslöjade Fastighetsvärlden att Slussen var det hetaste spåret för en ny placering av Nobel Center. Fyra månader senare bekräftades uppgifterna. FV berättade då även om att fastighetsägaren Atrium Ljungberg kompenserades rejält av stadens politiker och tjänstemän. FV kallade det en superdeal.

Senvåren 2022 kunde Fastighetsvärlden berätta att finansieringen av bygget vid Slussen nästan var klar. Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerar totalt 1,2 miljarder kronor. Totalkostnaden då bedömdes till 1,4 miljarder kronor och bakom resten finns mindre donationer. Duon donerade för övrigt totalt 800 miljoner kronor för det tänkta projektet på Blasieholmen – och gick alltså med på att öka och bekosta de dyrare byggpriserna. Någon ny arkitekttävling har inte varit aktuell. Nobelstiftelsen har varit nöjd med det arbete som David Chipperfield Architects presenterat tidigare.

Det nya Nobel Center kommer att kosta, inklusive utställningar, 2,5 miljarder kronor – enligt en uppdatering i samband med att det nya huset presenterades. Då berättades även att de två ledande donatörerna finansierar 2,3 miljarder kronor.

Därefter har det uppstått förseningar även vid Slussen, bland annat när det gäller överdäckningen av Stadsgårdsleden – där Nobel Center ska placeras ovanpå liksom ett kommande kontorshus som Atrium Ljungberg ska uppföra.

Medverkade vid presentationen av det nya Nobel Center vid Slussen gjorde bland andra Hanna Stjärne, vd Nobelstiftelsen, och David Chipperfield från David Chipperfield Architects som är det arkitektkontor som ritar huset.

Stadsarkitekt i Stockholm, Torleif Falk, benämner under pressträffen torsdagen den 15 januari nya Nobel Center som en märkesbyggnad.

– Det händer inte så ofta i Stockholm att det byggs en ny märkesbyggnad, eftersom vi redan har Dramaten, Operan, Slottet och kyrkorna. Nu har det uppstått ett behov av en ny märkesbyggnad. I och med Nobel Center skapas framtidens arkitekturhistoria, säger han.

Till Fastighetsvärlden säger han att Nobel Center på den här platsen är väl landad.

– Det här blir inte lika spektakulärt som den byggnaden som planerades på Blasieholmen. Den blir dock lika prominent. Här finns redan en detaljplan sedan tidigare och den här byggnaden ryms inom gällande detaljplan, säger han.

Mycket återstår ännu att bygga vid Slussen:

Så här såg förslaget på Blasieholmen ut: