Kungliga Operan. Foto: Fastighetsvärlden

Klart: Renoveringspengar till Operan säkrade

Regeringen har beslutat att godkänna Statens fastighetsverks hemställan om investeringsmedel för renoveringen av operabyggnaden i Stockholm. Beslutet innebär att SFV får investera 3,25 miljarder kronor i operabyggnaden på Gustav Adolfs torg.

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Kungliga Operan

• Projektet kostar 3,5 miljarder och möjliggörs tack vare att Kungliga operan till byggprojektet har säkrat 250 miljoner från privata donatorer

• Fastighet: Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm

• Fastighetsägare: Statens fastighetsverk

• Verksamhet: Kungliga Operan och Operakällaren

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Därmed kan arbetet med att utveckla och framtidssäkra en av Sveriges mest betydelsefulla kulturbyggnader gå vidare.

– Det här är ett mycket viktigt och glädjande besked. Regeringens beslut gör det möjligt att genomföra de åtgärder som krävs för att säkra operabyggnadens funktion och långsiktiga hållbarhet. Genom renoveringen skapar vi förutsättningar för en nationalscen som erbjuder bättre arbetsmiljö, effektivare logistik och en ännu starkare upplevelse för publiken samtidigt som vi bevarar och utvecklar de kulturhistoriska värden som gör byggnaden unik, säger Maria Östholm, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk.

Renoveringen är den största investeringen i operabyggnadens historia och SFV:s hittills största och mest komplexa projekt. Projektet omfattar både restaurering av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och en modernisering av verksamhetens lokaler.

I renoveringen ingår bland annat att skapa en ny scen för barn och unga och tre nya balettsalar, samtidigt som lokalerna för medarbetare moderniseras och anpassas till verksamhetens behov. De publika ytorna utvecklas för att ge besökarna en förbättrad upplevelse med bland annat en bättre akustik. Byggnaden får dessutom modern teknik och uppdaterad infrastruktur som möter dagens krav på funktion, säkerhet och hållbarhet. Sammantaget innebär åtgärderna att arbetsmiljö, logistik och publikupplevelse lyfts, samtidigt som operabyggnadens långsiktiga hållbarhet säkras.

– Det här beslutet är resultatet av många års arbete där medarbetare, konsulter och experter tillsammans har analyserat, planerat och utvecklat projektet. Nu kan vi ta nästa steg och fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en modern nationalscen i en kulturhistoriskt unik byggnad, fortsätter Maria Östholm.

Nästa viktiga steg är det fortsatta arbetet med detaljplanen, samtidigt som projekteringen kan fördjupas och förberedelserna inför genomförandet fortsätta.

 

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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