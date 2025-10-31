Klart: Logistri i mål med miljardaffär i Ludvika

Logistri har i Ludvika ingått avtal om indirekt förvärv av fastigheterna Gonäs 1:181 och 1:178  från Torngrund. På fastigheterna kommer två byggnader om totalt 103.000 kvm lokaler uppföras. Byggnaderna kommer att inrymma Hitachi Energys nya logistikcenter. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 1.254 miljoner kronor vilket ger en direktavkastning om 7,1%. Hitachi Energy har även en option på att köpa loss fastigheterna.

Logistri förväntas tillträda Fastigheterna under januari 2026 och Projektet förväntas vara färdigställt under början av 2027. Affären har strukturerats som en s.k. forward funding-affär, vilket innebär att slutlig köpeskilling för fastigheterna fastställs i samband med att Projektet färdigställts.

Logistri avser finansiera Projektet med byggnadskreditiv från två svenska banker om 645 miljoner kronor samt eget kapital (som erhölls av Logistri genom de riktade emissionerna).

Hyresgästen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal och kommer att hyra båda fastigheterna i dess helhet. I samband med att hyresavtalet ingicks så ingick även ett optionsavtal enligt vilket hyresgästen äger rätt att påkalla förvärva fastigheterna. Optionen kan påkallas i samband med färdigställande av projektet samt fem år efter färdigställande av projektet.

Överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 1.354 miljoner kronor och efter fem år ska överenskommet fastighetsvärde uppgå till 1.354 miljoner kronor årligen uppräknat med KPI + 0,5%.

Genom affären fördjupar Logistri sitt samarbete med Hitachi Energy, som redan idag hyr fastigheten Bokbindaren 1 i Smedjebacken – en anläggning utvecklad tillsammans med Torngrund där hyresgästen bedriver produktion av avancerade högspänningskomponenter.

