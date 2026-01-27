Klart: JM köper byggrätter för 120 bostäder i Helsingfors

JM har avtalat om förvärv av byggrätter för utveckling av cirka 120 bostäder i området Drumsö i Helsingfors. Säljare är en fond. Förvärvet uppgår till cirka 152 miljoner kronor.

Avtalet, som ingicks i det andra kvartalet 2020, var villkorat av bland annat lagakraftvunnen detaljplan. Villkoren är nu uppfyllda och förvärvet kommer att redovisas inom affärssegmentet JM Finland i det första kvartalet 2026. Tillträde och betalning sker i det första kvartalet 2026.

Förvärvet omfattar två fastigheter vilkas detaljplaner medger utveckling av totalt cirka 120 bostäder. JM:s första produktionsstart beräknas till det första kvartalet 2027.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bostäder med hög kvalitet i Drumsö, ett mycket attraktivt område endast fyra km från centrala Helsingfors. Projektet som startar 2027 blir det första i Drumsö med svanenmärkta bostäder, som är JM:s signum och en standard som koncernen har arbetat med i många år som ett led i ett mer hållbart boende, säger Markus Heino, affärsenhetschef JM Finland.