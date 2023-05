Klart för nästa etapp för Diös i Luleå

Nästa etapp i utvecklingen av det nya gröna mixkvarteret Västra Stranden i Luleå har fått klartecken. Under sensommaren sätter fastighetsägaren Diös i gång med en byggnad som ska uppföras längs Sandviksgatan/Residensgatan.

Byggnaden beräknas stå klart under 2025 och kommer innehålla moderna kontorsytor, servicelokaler och en mobilitetsanläggning. Under våren 2022 inledde Diös den första etappen av Västra Stranden vid Bergnäsbrons norra fäste. Projektets totala omfattning är cirka 18.000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service. Hela området beräknas stå klart under 2026.

– Det känns riktigt bra att ta nästa steg i utvecklingen av Västra Stranden. Under det senaste året har vi kunnat följa hur kvarterets första hus tagit form, och vi är mer än redo att knyta ihop platsen med ytterligare en miljöcertifierad och modern byggnad. Inom några år kommer detta vara den självklara och hållbara knutpunkten för arbete, boende och möten i den här stadsdelen, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Projektets första etapp miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Excellent, medan etapp två och tre certifieras enligt den senaste Svanen-certifieringen. Området utvecklas med Nåiden Bygg som entreprenör.