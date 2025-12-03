Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
NewsflashIgår kl. 16:31
Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna
Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.
Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn
Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.
Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen
FV-intervju med Cibus nya vd. ✓ 100 Crossfit-pass och tävling. ✓ Likheter och olikheter med Nyfosa. ✓ Flamländska? ✓ Nya affärer.
Polisen förlänger på Söder
Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.
Mäktigast 2025 – Snart dags för vinnaren – nu nr 7 och 8
Nu redovisas placeringarna 7–50.
Så blir Nobis andra satsning vid Slussen
Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.
Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden
Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.
Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden
Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.
Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr
Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.
När en hyresgäst går mot rekonstruktion
Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.
Köper 380 bostäder av CBRE IM
Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund. Når ett bestånd om nästan 6.000 bostäder.
Aspelin Ramm hyr ut 6.000 kvm
Två verksamheter fyller upp SKF:s tidigare huvudkontor.
EQT säljer blågul portfölj om 33 fastigheter
Omfattar totalt 144.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.