KlaraBo utser Magnus Nordholm till vice vd

Styrelsen i KlaraBo har utsett bolagets CFO Magnus Nordholm till vice vd. Han tillträder rollen med omedelbar verkan och kommer även fortsätta i sin roll som CFO.

Nordholm har varit en del av bolagets ledning och innehaft rollen som CFO sedan september 2025.

– Det är glädjande att styrelsen har utsett Magnus Nordholm till vice vd för bolaget. Hans förståelse för kapitalmarknaden och finansiella kontaktnät är en tillgång till bolaget vilket redan har nyttjats under den korta tid han varit anställd. Magnus har kommit in i bolaget på ett föredömligt sätt och jag ser framemot ett fortsatt samarbete, säger Andreas Morfiadakis, vd.