KlaraBo går samman med Sveafastigheter

KlaraBos aktieägare kommer att erhålla nio (9) nya A-aktier respektive B-aktier i Sveafastigheter för varje tjugotvå (22) A-aktier respektive B-aktier som innehas i KlaraBo. KlaraBos styrelse kommer, som en del av Fusionen och för att uppnå ett lämpligt utbytesförhållande, föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att godkänna en villkorad extraordinär utdelning om 1,40 kronor per aktie, villkorat av att de tillstånd som krävs för att verkställa fusionsplanen erhålls.

Fusionen, vilken baseras på respektive bolags långsiktiga substansvärde, kommer att genomföras genom att Sveafastigheter absorberar KlaraBo.

KlaraBos fastighetsbestånd uppgår till cirka 10,8 mdkr, varav 72 procent av fastighetsvärdet är beläget i Universitetsstäder och i Malmö‑Öresund samt cirka 2 procent i Stockholm‑Mälardalen.

Sveafastigheters fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2026 till cirka 29,4 mdkr, varav 25,8 mdkr avser fastigheter i förvaltning, varav 93 procent är belägna i marknaderna Stockholm‑Mälardalen, Stor-Göteborg, Malmö‑Öresund och Universitetsstäder.

I samband med transaktionen upphör det tidigare samarbets- och finansieringsavtalet mellan SBB Residential Property och Morgan Stanley, som löpt med en årlig kostnad om 13 procent.

SBB avyttrar SBB Residential Property, med ett underliggande fastighetsvärde om 5 860 mkr, samt bostadsfastigheter inom SBB Utveckling med ett underliggande fastighetsvärde om 973 mkr till KlaraBo – som sen går upp i det sammanslagna bolaget.

Inklusive SBB‑portföljen uppnås en mer balanserad regional exponering, ett fastighetsbestånd om cirka 47 mdkr, vilket gör det sammanslagna bolaget mer än dubbelt så stort mätt i fastighetsvärde jämfört med det näst största noterade bostadsfastighetsbolaget på Nasdaq Stockholm.

I samband med fusionen har KlaraBo och SBB i Norden AB (ett dotterbolag till SBB) ingått ett avtal enligt vilket KlaraBo förvärvar en fastighetsportfölj från SBB omfattande totalt cirka 4 100 lägenheter, varav samtliga fastigheter i förvaltning redan förvaltas av Sveafastigheter.

Genom Transaktionen skapas ett större bostadsfastighetsbolag med cirka 26 500 lägenheter, en starkare kassaflödesprofil, bredare geografisk diversifiering och en förbättrad kreditprofil. Förutsättningarna för ett eventuellt högre kreditbetyg stärks och förbättrar tillgången till både bank- och obligationsmarknaden till fördelaktigare villkor. Transaktionen beräknas ge upphov till årliga samordningsvinster och kostnadssynergier om minst 120 mkr. Tillsammans med en breddning av ägarbasen, ökad likviditet i aktien och ett beräknat ökat förvaltningsresultat och utdelningskapacitet per aktie bedöms dessa faktorer sammantaget öka aktieägarvärdet i det sammanslagna bolaget.

Sveafastigheter har anlitat DNB Carnegie Investment Bank och Citigroup Global Markets Europe AG som finansiella rådgivare, Advokatfirman Vinge som legal rådgivare samt KPMG AB för att tillhandahålla fairness opinion. KlaraBo har anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare samt Deloitte AB för att tillhandahålla fairness opinion. SBB har anlitat Wigge & Partners som legal rådgivare.

Peter Wågström, styrelseordförande i Sveafastigheter, kommenterar:

“Genom fusionen med KlaraBo skapar vi ett starkare Sveafastigheter med ökad skala, bredare geografisk täckning och därmed en mer diversifierad och motståndskraftig fastighetsportfölj. Transaktionen stärker bolagets finansiella profil och skapar förutsättningar för ökade intäkter och ett bredare intresse från både svenska och internationella investerare. Styrelsen anser att detta är ett värdeskapande steg för Sveafastigheter och våra aktieägare.”

Joacim Sjöberg, styrelseledamot i KlaraBo:

“Genom fusionen skapas ett väsentligen större fastighetsbolag med cirka 26 500 bostäder under gemensam förvaltning. Storleken möjliggör effektivare förvaltning och kostnadsbesparingar. Det ger starkare kassaflödesgenerering och skapar förutsättningar för ökat aktieägarvärde samt attraktivare finansiering.”

Erik Hävermark, verkställande direktör för Sveafastigheter:

“Det sammanslagna bolaget kommer att ha en starkare plattform för att äga och förvalta hyreslägenheter med ett långsiktigt perspektiv. Portföljerna kompletterar varandra väl, både geografiskt och strategiskt, vilket skapar synergier genom stordriftsfördelar, en högre andel kassaflödesgenererande fastigheter och ett attraktivt utbud av hyreslägenheter på marknader med en stark underliggande efterfrågan. Vi ser en betydande potential att realisera operativa och finansiella effektivitetsvinster, stärka tillgången till kapital på mer attraktiva villkor samt skapa aktieägarvärde på både kort och lång sikt, samtidigt som vi behåller ett tydligt fokus på våra hyresgäster.”

Andreas Morfiadakis, verkställande direktör för KlaraBo:

“Det är av vikt att som börsnoterat bolag uppnå tillräcklig skala i verksamheten varmed det är glädjande att nu vara med och befästa positionen för Sveriges största noterade bostadsbolag. Fusionen mellan bolagen möjliggör förvaltningsresultatökning per aktie genom synergier, större portföljdiversifiering med operativ och finansiell lägre risk som följd, samt ett mer attraktivt erbjudande till såväl aktie- som kreditmarknad som på sikt kommer gynna bolagets utveckling.”

Leiv Synnes, vd SBB:

”Vi fortsätter SBB:s transformation mot ett mer transparent bolag med fullt fokus på våra tre kärninnehav. Som största ägare kapitalmässigt i KlaraBo, Sveafastigheter och SBB Residential är det naturligt att försöka skapa ett gemensamt bolag med bättre förutsättningar för fortsatt värdeskapande – med fler affärsmöjligheter, ökad skala och förbättrad tillgång till finansiering. Min bedömning är att det gemensamma bolaget kan få högre lönsamhet och som marknadsledare generera bättre riskjusterad avkastning än mindre branschkollegor.”

Ägarstruktur

Nedanstående illustrativa tabell visar ägandet i det sammanslagna bolaget som om transaktionen hade genomförts baserat på den senast tillgängliga aktieägarinformationen (och inklusive vederlagsaktierna). Efter transaktionen kommer SBB:s ägarandel i Sveafastigheter att minska från 63,0 procent till 58,5 procent av aktierna.

Aktieägare % Aktier % Röster SBB (Sveafastigheter och KlaraBo) 58,5 % 58,5 % APG Invest AS (ett indirekt helägt dotterbolag till Aker ASA) (Sveafastigheter) 5,0 % 4,9 % Investment AB Spiltan (KlaraBo) 2,8 % 2,8 % Länsförsäkringar Fonder (Sveafastigheter) 2,2 % 2,2 % Ralph Mühlrad (KlaraBo) 1,5 % 1,5 % Skagen Fonder (Sveafastigheter) 1,4 % 1,4 % Wealins S.A. (KlaraBo) 1,2 % 1,2 % Avanza Pension 1,0 % 1,0 % Anders Pettersson med familj (KlaraBo) 1,0 % 1,0 % Handelsbanken Fonder 1,0 % 1,0 % Tio största aktieägare 75,6 % 75,6 % Övriga aktieägare 24,4 % 24,4 % Totalt 100,0 % 100,0 % Sveafastigheter‑aktieägare 65,2 % 65,1 % KlaraBo‑aktieägare 20,3 % 20,3 % SBB genom Vederlagsaktierna 14,5 % 14,6 %

Källa: Bolagsinformation och Holdings Modular Finance per 16 maj 2026, exklusive innehav av egna aktier.