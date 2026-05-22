Kinnevik sålt välkänt hus i Gamla stan

Kinnevik har sålt en av sina båda fastigheter i Gamla stan. Det handlar om fastigheten Diana 4, som ofta kallas Gröna Huset, på Österlånggatan 17. Priset var runt 100 miljoner kronor.

Fredegårds var säljarens rådgivare.

Total uthyrningsbar yta är nästan 1 000 kvm. Drygt hälften utgörs av tomställda kontorslokaler och resterande yta hyrs av restaurangen som heter just Österlånggatan 17 och som drivs av Bockholmengruppen – en restauranglokal som är historiskt förknippad med Kinneviks grundare.

FV saknar kännedom om vem som är köpare.

Den andra fastigheten som Kinnevik äger finns i samma kvarter, den kända huvudkontorsfastigheten Diana 1 med adressen Skeppsbron 18. Den fastigheten innehåller 1 600 kvm lokaler. Den fastigheten vill Kinnevik behålla.

Fastigheterna Diana 4 och Diana 1 utgör hela kvarteret Diana tillsammans med fastigheten Diana 2 som ligger emellan och som ägs av Dina Försäkringar och som innehåller hela 3 300 kvm lokaler.

Byggnaden på Österlånggatan 17 är från 1902 och uppfördes efter ritningar av Carl Malmström. På platsen för fastigheten låg här på medeltiden Fiskartorget som då var Stockholms största torg – som kopplade ihop staden med skärgården.

Priset för Diana 4 blev 98 miljoner kronor, enligt Kinneviks kvartalsrapport som publicerades för några veckor sedan. Kinnevik har valt att sälja eftersom man inte längre är i behov av kontorslokalerna där.

Mäklaren Lars Fredegård om marknadens allt starkare intresse för Gamla stan:

– Vi har åtta–tio hus i Gamla stan de senaste åren. Det var ett riktigt stort intresse när objekt kommer ut till försäljning. Gamla stan har blivit allt hetare och det har under de senaste åren även skett något av ett generationsskifte.