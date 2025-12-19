Elva fastigheter byter ägare. Bilder: Nordanö

Kinland köper för 515 mkr av Svenska Samhällsfastigheter

Offensiva Kinland förvärvar elva förskolor i Sverige. Säljare är Svenska Samhällsfastigheter. Priset är 515 miljoner kronor. Kinland äger nu 31 fastigheter i Sverige.

Annons

Läs även

Nordanö har varit säljarens rådgivare och Newsec har varit köparens rådgivare.

Portföljen har en genomsnittlig återstående hyrestid (WAULT) på cirka 11 år, där över 90 procent av hyresavtalen är tecknade med starka motparter såsom kommuner och Norlandia Förskolor.

Merparten av fastigheterna är belägna i Storstockholmsområdet. Tillträde till fastigheterna beräknas ske i januari 2026.

Bakom säljande Svenska Samhällsfastigheter finns Peter Bornvik, Fredrik Engberg och Martin Schmidt. Bakom bolaget finns även af Jochnick och Altira. Bolaget har under de senaste åren byggt upp ett fint bestånd.

Kinland är en ledande ägare av samhällsfastigheter inom social infrastruktur i Norden och på den europeiska kontinenten. I och med genomförandet av transaktionen har Kinland genomfört totalt 31 kompletterande förvärv sedan bolaget förvärvades av ett konsortium av institutionella investerare i oktober 2019.

Efter transaktionen kommer Kinlands portfölj att omfatta 414 fastigheter, vilket motsvarar en tillväxt om över 130 procent både avseende antal enheter och sammanlagt fastighetsvärde sedan bolagets start. I Sverige innebär transaktionen att Kinlands bestånd utökas från 20 till 31 fastigheter.

En av fastigheterna som byter ägare. Foto: Nordanö

– Detta kompletterande förvärv av högkvalitativa samhällsfastigheter i Sverige stärker Kinlands ambition att befästa vår roll som en ledande aktör i Norden. Genom att tillföra strategiskt belägna fastigheter i urbana och demografiskt attraktiva områden – vilket är centralt i vår investeringsstrategi – konsoliderar vi ytterligare vår position inom den nordiska sektorn för social infrastruktur. Sverige är en attraktiv tillväxtmarknad med betydande möjligheter till expansion och konsolidering, och vi ser fram emot att stärka vår närvaro på denna nyckelmarknad, säger Benjamin Thorsen, vd för Kinland.

– Med en stark projektpipeline, en omfattande adresserbar marknad och möjligheten att dra nytta av vår expertis och finansieringskapacitet är Kinland väl positionerat för att skapa långsiktigt värde samtidigt som vi levererar kritisk infrastruktur som stödjer lokalsamhällen, säger Benjamin Thorsen.

DCIM100MEDIADJI_0124.JPG
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.

Nobbar tvångsförvaltning i södra Stockholm

Det aktuella fastighetsbolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.

Nyfosa i affärer för 515 mkr

Läs om de nio fastigheterna, varav en i Kungens kurva.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

Efter Ericsson – tomma kontor kan bli hotell och bostäder

Förslag om 150 lägenheter, hotell och kontor.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

 Tillbaka till förstasidan