Kinland köper för 515 mkr av Svenska Samhällsfastigheter

Offensiva Kinland förvärvar elva förskolor i Sverige. Säljare är Svenska Samhällsfastigheter. Priset är 515 miljoner kronor. Kinland äger nu 31 fastigheter i Sverige.

Nordanö har varit säljarens rådgivare och Newsec har varit köparens rådgivare.

Portföljen har en genomsnittlig återstående hyrestid (WAULT) på cirka 11 år, där över 90 procent av hyresavtalen är tecknade med starka motparter såsom kommuner och Norlandia Förskolor.

Merparten av fastigheterna är belägna i Storstockholmsområdet. Tillträde till fastigheterna beräknas ske i januari 2026.

Bakom säljande Svenska Samhällsfastigheter finns Peter Bornvik, Fredrik Engberg och Martin Schmidt. Bakom bolaget finns även af Jochnick och Altira. Bolaget har under de senaste åren byggt upp ett fint bestånd.

Kinland är en ledande ägare av samhällsfastigheter inom social infrastruktur i Norden och på den europeiska kontinenten. I och med genomförandet av transaktionen har Kinland genomfört totalt 31 kompletterande förvärv sedan bolaget förvärvades av ett konsortium av institutionella investerare i oktober 2019.

Efter transaktionen kommer Kinlands portfölj att omfatta 414 fastigheter, vilket motsvarar en tillväxt om över 130 procent både avseende antal enheter och sammanlagt fastighetsvärde sedan bolagets start. I Sverige innebär transaktionen att Kinlands bestånd utökas från 20 till 31 fastigheter.

– Detta kompletterande förvärv av högkvalitativa samhällsfastigheter i Sverige stärker Kinlands ambition att befästa vår roll som en ledande aktör i Norden. Genom att tillföra strategiskt belägna fastigheter i urbana och demografiskt attraktiva områden – vilket är centralt i vår investeringsstrategi – konsoliderar vi ytterligare vår position inom den nordiska sektorn för social infrastruktur. Sverige är en attraktiv tillväxtmarknad med betydande möjligheter till expansion och konsolidering, och vi ser fram emot att stärka vår närvaro på denna nyckelmarknad, säger Benjamin Thorsen, vd för Kinland.

– Med en stark projektpipeline, en omfattande adresserbar marknad och möjligheten att dra nytta av vår expertis och finansieringskapacitet är Kinland väl positionerat för att skapa långsiktigt värde samtidigt som vi levererar kritisk infrastruktur som stödjer lokalsamhällen, säger Benjamin Thorsen.