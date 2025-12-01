Kinland förvärvar fyra samhällsfastigheter

Kinland förvärvar fyra samhällsinfrastrukturfastigheter i Sverige. Transaktionen omfattar tre förskolefastigheter och ett LSS-boende, samtliga belägna i Norrtälje, med en genomsnittlig återstående kontraktstid på cirka 11 år.

Newsec var rådgivare i affären.

Norska Kinland förvärvar fastigheterna från Mina Huus Sverige AB. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 101,5 miljoner kronor. Fastigheterna hyrs ut till ledande privata operatörer samt kommunen. Tillträde förväntas ske den 5 december 2025.

Kinland investerar i fastigheter inom social infrastruktur i framförallt Norden och till viss del även i övriga Europa. Med genomförandet av transaktionen har Kinland genomfört totalt 27 tilläggsförvärv sedan bolaget förvärvades av ett konsortium av institutionella investerare i oktober 2019.

Efter den aktuella transaktionen kommer Kinlands portfölj att omfatta 376 fastigheter, vilket motsvarar mer än 110 % tillväxt både i antal enheter och i bruttofastighetsvärde sedan starten. I Sverige utökar transaktionen Kinlands närvaro från 15 till 19 fastigheter.

– Detta tilläggsförvärv av högkvalitativa samhällsinfrastrukturfastigheter i Sverige stärker Kinlands ambition att fördjupa vår roll som en ledande aktör i Norden. Sverige är en attraktiv tillväxtmarknad med betydande möjligheter för expansion och konsolidering, och vi är glada över att utöka vår närvaro på denna viktiga nordiska marknad. Med en stark pipeline, en omfattande adresserbar marknad och förmågan att dra nytta av vår expertis och våra finansieringsmöjligheter är Kinland väl positionerat för att skapa långsiktigt värde samtidigt som vi levererar kritisk infrastruktur som stödjer lokala samhällen, säger Benjamin Thorsen, vd för Kinland.

Deloitte har bistått med juridisk, finansiell och skattemässig rådgivning, medan WSP har agerat teknisk rådgivare i transaktionen.