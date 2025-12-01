Kinland förvärvar fyra samhällsfastigheter

Kinland förvärvar fyra samhällsinfrastrukturfastigheter i Sverige. Transaktionen omfattar tre förskolefastigheter och ett LSS-boende, samtliga belägna i Norrtälje, med en genomsnittlig återstående kontraktstid på cirka 11 år.

Annons

Newsec var rådgivare i affären.

Norska Kinland förvärvar fastigheterna från Mina Huus Sverige AB. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 101,5 miljoner kronor. Fastigheterna hyrs ut till ledande privata operatörer samt kommunen. Tillträde förväntas ske den 5 december 2025.

Kinland investerar i fastigheter inom social infrastruktur i framförallt Norden och till viss del även i övriga Europa. Med genomförandet av transaktionen har Kinland genomfört totalt 27 tilläggsförvärv sedan bolaget förvärvades av ett konsortium av institutionella investerare i oktober 2019.

Efter den aktuella  transaktionen kommer Kinlands portfölj att omfatta 376 fastigheter, vilket motsvarar mer än 110 % tillväxt både i antal enheter och i bruttofastighetsvärde sedan starten. I Sverige utökar transaktionen Kinlands närvaro från 15 till 19 fastigheter.

– Detta tilläggsförvärv av högkvalitativa samhällsinfrastrukturfastigheter i Sverige stärker Kinlands ambition att fördjupa vår roll som en ledande aktör i Norden. Sverige är en attraktiv tillväxtmarknad med betydande möjligheter för expansion och konsolidering, och vi är glada över att utöka vår närvaro på denna viktiga nordiska marknad. Med en stark pipeline, en omfattande adresserbar marknad och förmågan att dra nytta av vår expertis och våra finansieringsmöjligheter är Kinland väl positionerat för att skapa långsiktigt värde samtidigt som vi levererar kritisk infrastruktur som stödjer lokala samhällen, säger Benjamin Thorsen, vd för Kinland.

Deloitte har bistått med juridisk, finansiell och skattemässig rådgivning, medan WSP har agerat teknisk rådgivare i transaktionen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:10

EQT säljer blågul portfölj om 33 fastigheter

Omfattar totalt 154.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.

Newsflash

Idag kl. 08:04

Corem räddar kvar Ericsson

Lättnad för Corem när Ericsson förlänger 39.000 kvm.

Arnhult: ”Väldigt skönt”

Vasakronan ännu inte i mål med Ericsson

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

”Planerna lever i allra högsta grad”

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?
Topplista

Mäktigast 2025 – Dags för 10 topplaceringarna

Nu redovisas placeringarna 9–50.

”Vi behöver hitta en riskfördelning”

Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.

Areim bakom stort köp ute i Europa

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.

SLP köper för 1,1 mdr

66.000 kvm förvärvas för 1.111 miljoner kronor. FV berättar om fastigheterna.

Så har SLP köpt för 4 mdr i år – vd:n om planen framåt

McDonalds redo för comeback i city

”Aggressiv expansionsfas”. De aktuella lägena. Planerna de kommande åren. Ny strategi. Tuff konkurrens i MoS.

25 nya öppningar på Westfield Mall of Scandinavia

”De flesta koncept är för lika i dag”

Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.

Coworking-vd lämnar – CFO tar vid

Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?

Stora ytor. Kan ge området ett nytt innehåll. Se kartor och läs om volymer.

”Planerna lever i allra högsta grad”

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

Uppgifter kring Ericssons stora besked om Kista

Planerar bygga nytt fängelse med 500 platser

Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.

Niam säljer i Skåne för 485 mkr

13 fastigheter ingår i transaktionen.

Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer

Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.

 Tillbaka till förstasidan