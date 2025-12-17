Kilpatrick utser Lovisa Perneryd till partner

Lovisa Perneryd började på Kilpatrick 2018 och har bred erfarenhet av att bistå svenska och internationella klienter med rådgivning inom ramen för omfattande entreprenad- och infrastrukturprojekt. Hon arbetar både med löpande projektrådgivning och som ombud i skiljeförfaranden och domstolstvister. Hon håller även kurser inom entreprenadrätt- och konsulträtt.

”Lovisa är, med sin juridiska spetskompetens inom entreprenadrätt och tvistlösning samt sitt breda nätverk och starka engagemang i branschen, en stor tillgång för både byrån och våra klienter. Vi är mycket glada över att hon nu blir partner, ett steg som ytterligare förstärker vår redan ledande entreprenad- och tvistlösningsgrupp”, säger Fredrik Ahlqvist, Managing Partner för Stockholmskontoret.

”Efter närmare åtta år på Kilpatrick, en fantastisk arbetsplats med en inkluderande och kollegial företagskultur, går jag med både glädje och ödmjukhet in i min nya roll som partner. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla byråns verksamhet och vårt erbjudande inom entreprenadrätt och tvistlösning, tillsammans med mina kompetenta och skickliga kollegor”, säger Lovisa Perneryd.