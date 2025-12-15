Jan Persson, Jimmy Jansson, Arne Wåhlstedt och Liam Persson, affärsutvecklare Kilenkrysset tar i hand på kommande samarbete.

Kilenkrysset valt 12 kommuner – värvar toppolitiker

Kilenkrysset utvecklar sin affärsutveckling för att uppnå en ny etableringsstrategi. Under slutet av 2025 har Kilenkrysset sammanställt strategiplanen för 2026 och framåt. 12 kommuner har valts ut för satsningar och Jimmy Jansson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun, har tagits in som konsult.

Strategiplanen utgör grunden för bolagets långsiktiga tillväxt i Mälarregionen och södra Sverige. Genom planerad markexpansion och etablering av nya verksamhetsområden skapas förutsättningar för upp till 1.000 nya arbetstillfällen per utpekad kommun.

Planen syftar till att stärka Kilenkryssets närvaro i utvalda kommuner runt Mälarregionen och i södra Sverige. Genom denna satsning avser man att främja lokal tillväxt, skapa nya arbetstillfällen och bidra till ett dynamiskt och hållbart näringsliv.

För att möjliggöra en balanserad etablering har följande kommuner identifierats som prioriterade expansionsområden, alla med gynnsamma förutsättningar i form utav växande befolkning, god infrastruktur samt strategiska lägen:

  • Norr och Mälaren:
    Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Sigtuna och Knivsta.
  • Söder om Mälaren:
    Eskilstuna, Strängnäs, och Nykvarn.
  • Väster om Mälaren:
    Örebro, Hallsberg eller Kumla.
  • Södra Sverige:
    Staffanstorp.

För att uppnå denna strategi har man beslutat att ta in ytterligare två resurser på området affärsutveckling. Jimmy Jansson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun och Arne Wåhlstedt, tidigare marknadschef på Enköpings kommun. Båda tillträder under 2026 som konsulter inom området affärsutveckling.

– Det känns mycket glädjande att vi nu har tecknat avtal med två mycket kompetenta personer. De har båda en bred kompetens och ett starkt driv när det gäller området etablering och tillväxt. De båda kommer att passa väl in i vår redan befintliga affärsutvecklingsgrupp och jag tror att detta kommer att bli både roligt och kreativt för hela vårt affärsutvecklingsteam, säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset.

