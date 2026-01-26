Kicks dubblar ytan i butik på Drottninggatan

Kicks dubblar ytan för sin butik på Drottninggatan, i hörnet Kungsgatan. Den nya förhyrningen är på 550 kvm. Fastighetsägare är Axfast.

Den nya butiken är en förlängning av den befintliga Kicks-butiken på Drottninggatan och innebär att en del av Cubus tidigare lokal tas i anspråk.

– Med vår första statement store tar vi ett tydligt kliv framåt och manifesterar framtidens skönhetsbutik där upplevelse, inspiration och kvalificerad rådgivning kombineras med ett brett, välkurerat och unikt sortiment. Drottninggatan är den perfekta platsen för detta och när möjligheten uppstod att dubbla vår butiksyta tvekade vi inte en sekund, säger Carola Lundell, vd på Kicks.

Kicks nya butik på Drottninggatan öppnar den 30 maj 2026.

Fastighetsägare är Axfast som 2013 köpte den aktuella fastigheten Torgvågen 7 (fd PUB-huset) från Atrium Ljungberg.