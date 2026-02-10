Foto: Fastighetsvärlden

KFC och Akademibokhandeln till Skärholmen Centrum

Skärholmen Centrum har tecknat hyresavtal med såväl Akademibokhandeln som snabbmatskedjan KFC.

Akademibokhandeln etablerar en bokhandel på knappt 300 kvadratmeter med beräknad öppning i juni medan KFC stärker matutbudet i Food Court, som närmaste granne till Burger King med öppning kring Påsk.

– Akademibokhandeln tillför ett efterfrågat innehåll som stärker och breddar vår hyresgästmix, medan KFC kompletterar Food Court med ett internationellt och välkänt koncept som attraherar fler besökare. Tillsammans stärker etableringarna helheten i vårt erbjudande och bidrar till att ytterligare öka vår attraktivitet och relevans för besökare från hela södra Stockholm, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.

Akademibokhandeln etablerar sin butik i en lokal om cirka 300 kvadratmeter på Storholmsgatan i anslutning till entré 6, med närhet till både Dressman och Pantbanken. KFC öppnar i Food Court med sitt välkända kycklingkoncept, i ett lättillgängligt läge med direkt koppling till centrumets stora parkeringshus.

Bokusgruppen, där Akademibokhandeln ingår, fortsätter att växa och butikerna är gruppens viktigaste försäljningskanal.

– Vi letar alltid efter intressanta lägen och Skärholmen är ett område med potential. Skärholmen Centrum är ett stort centrum och en knutpunkt i södra Stockholm. Det är därför både väldigt viktigt och roligt att sätta Akademibokhandeln på kartan i Skärholmen, säger Johan Junehed, försäljningschef på Bokusgruppen.

Sedan KFC:s Sverigedebut i Malmö år 2015 har varumärket expanderat till fler städer. I Sverige finns det nu cirka 25 KFC, varav nästan hälften i Stockholmsområdet.

Fastighetsvärlden berättade 2023 att KFC ser en marknad för 150 KFC i Sverige.

Akademibokhandeln har runt 100 enheter runt om i landet.

Stora Skärholmen Centrum ägs sedan 2015 av brittiska Grosvenor tillsammans med finska försäkringsbolaget Varma och sydkoreanska National Pension Service (NPS). Areim står för den ekonomiska förvaltningen.

Skärholmen centrum. Foto: Fastighetsvärlden
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

