Kemikalieinspektionen hyr 4.000 kvm i AL:s Chokladfabriken

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om ca 4.000 kvm med Kemikalieinspektionen i den gamla Chokladfabriken i Sundbyberg. Myndigheten flyttar in i slutet av 2023 i skräddarsydda lokaler, i direkt anslutning till Marabouparken. FV kan berätta att myndigheten kraftigt minskar sin lokalyta genom det nya kontraktet. Hyran framöver blir 3.100 kr/kvm.

Tenant & Partner har varit rådgivare till Kemikalieinspektionen i processen.

Myndighetens flytt blir kort, snett över gatan. Kontoret finns i dag på Vasagatan 12D/Esplanaden 3 i fastigheten Kabeln 6, en del av Fabriksparken. Det är Skandia Fastigheter som tappar hyresgästen som funnits i lokalerna sedan i juni 2003.

Avtalet där gäller 7.500 kvm, enligt Fastighetsvärldens uppgifter, så det handlar om en kraftig minskning av lokalytan. Det förklaras främst av att myndigheten flyttar från lokaler som inte är särskilt yteffektiva till toppmoderna sådana. Idag finns lokalerna fördelade över en handfull våningsplan och i många fall har medarbetarna egna rum. Hos Atrium Ljungberg samlas alla medarbetare i ett och samma våningsplan.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden, från myndigheten, är bashyran i det nya kontraktet med Atrium Ljungberg runt 3.100 kr/kvm. Det kan jämföras med drygt 2.000 kr/kvm hos Skandia Fastigheter, enligt ESV.

Myndigheten fick in en stor mängt förslag för en ny etablering, hela 19 förslag. Främsta utmanare om kontraktet, enligt Fastighetsvärldens uppgifter, var Fabeges fastighet i Solna strand (där Skattemyndigheten tidigare varit stor hyresgäst). Det fanns även flera förslag i närområdet och myndigheten uppger för FV att det var ett svårt val, men att man är väldigt nöjda.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier. Myndigheten kontrollerar bland annat att företag följer reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och kemikalier i varor.

I syfte att skapa en modern arbetsplats, med stort fokus på hållbarhet och lokaler anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, flyttar nu Kemikalieinspektionen sitt kontor till Chokladfabriken i Sundbyberg. Avtalet med Atrium Ljungberg omfattar ca 4.000 kvadratmeter med inflytt i slutet av 2023.

– Vi är jätteglada att hälsa Kemikalieinspektionen välkomna till Chokladfabriken. Att kunna möta deras högt ställda krav på lokaler, service och sammanhang är något vi är stolta över, säger Andreas Malmsäter, affärsområdeschef Leasing på Atrium Ljungberg.

Chokladfabriken ligger centralt i Sundbyberg med direkt anslutning till Marabouparken och Bällstaån. Byggnaden är ritad av arkitekten Ivar Tengbom och huserade under flera decennier Marabous chokladtillverkning. Den tidigare industrifastigheten är på- och utbyggd i flera etapper och rymmer idag moderna kontor med konferensanläggning, restaurang och gym i huset.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Chokladfabriken. Vi får moderna och miljöcertifierade lokaler som skräddarsys för våra behov, dessutom i en byggnad med spännande historia. Vi är också glada över att fortsätta ha nära till all den service som finns i centrala Sundbyberg, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Hyresavtalet är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

Den aktuella fastigheten, med fastighetsbeteckningen Eken 6, innehåller totalt 28.500 kvm lokaler och förvärvades av Atrium Ljungberg sommaren 2016. Fyra år senare köpte Atrium Ljungberg även den intilliggande fastigheten Eken 14, som tidigare fungerade som Marabous huvudkontor. 2021 erhölls AL ett positivt planbesked för utvecklingen av fastigheten Eken 14.

Genom uthyrningen till Kemikalieinspektionen är fastigheten Eken 6 i det närmaste fullt uthyrd.