Keemchi öppnar i PK-huset

Den koreanska restaurangkedjan Keemchi flyttar in i Pembrokes PK-huset. Det blir kedjans femte restaurang i Stockholmsområdet.

Till sommaren öppnar den koreanska restaurangen Keemchi i PK-huset i centrala Stockholm. Fastighetsägare är Pembroke. Lokalerna som har stått tomma under en tid huserade tidigare restaurangen Falfalle.

Keemchi har sedan tidigare restauranger i Hötorgshallen (fastighetsägare: Stockholms stad), på Kungsgatan 53 (Axfast), på Tegnérgatan 18 (brf) och i Farsta centrum (Stadsrum).