Sara Kappelmark.

Offensivt Norrsken House satsar mer internationellt

Norrsken House har en förhyrning om 2.400 kvm på Regeringsgatan 57 i centrala Stockholm, i Spårvagnshallarna som ägs av Balder. Nu siktar Norrsken på ytterligare internationell expansion.
– Vi vill öppna ett Norrsken-hus i varenda storstad i hela världen på sikt, säger Sara Kappelmark till Impact Loop.

Annons

Norrsken House är en coworking-hub för impact-entreprenörer. Enheten i Spårvagnshallarna öppnade 2016, fyra år efter att Balder köpte fastigheten.

Norrsken har sedan dess anläggningar i Barcelona, Bryssel och Kigali. Och nu ska Norrsken öppna ett nytt, det största hittills, i Amsterdam. Dörrarna öppnas nästa år.

– Amsterdam har ett spännande tech-ekosystem som växer och det är en stad som varit väldigt framåtlutad i hållbarhetsfrågor”, säger Sara Kappelmark, co-CEO på Norrsken Foundation till Impact Loop.

Verksamheten flyttar in på 3.600 kvadratmeter, tre våningar, avsedda för co-working, event och nätverkande. Det hamdlar om Van Gendt Hallen, en historisk industribyggnad från 1600-talet som i dag ägs av Bugaboo-grundaren och medgrundaren till Norrsken huset, Eduard Zanen, skriver Impact Loop.

– Vi vill öppna ett Norrsken-hus i varenda storstad i hela världen på sikt, säger Sara Kappelmark.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Put stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

Trianon köper för 240 mkr

Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Bildextra: Byggstartar på Kungsholmen

Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city – efter att Spotify lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Köper stor förfallen fastighet i framtidsläge

Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.

 Tillbaka till förstasidan