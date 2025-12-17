Offensivt Norrsken House satsar mer internationellt

Norrsken House har en förhyrning om 2.400 kvm på Regeringsgatan 57 i centrala Stockholm, i Spårvagnshallarna som ägs av Balder. Nu siktar Norrsken på ytterligare internationell expansion. – Vi vill öppna ett Norrsken-hus i varenda storstad i hela världen på sikt, säger Sara Kappelmark till Impact Loop.

Norrsken House är en coworking-hub för impact-entreprenörer. Enheten i Spårvagnshallarna öppnade 2016, fyra år efter att Balder köpte fastigheten.

Norrsken har sedan dess anläggningar i Barcelona, Bryssel och Kigali. Och nu ska Norrsken öppna ett nytt, det största hittills, i Amsterdam. Dörrarna öppnas nästa år.

– Amsterdam har ett spännande tech-ekosystem som växer och det är en stad som varit väldigt framåtlutad i hållbarhetsfrågor”, säger Sara Kappelmark, co-CEO på Norrsken Foundation till Impact Loop.

Verksamheten flyttar in på 3.600 kvadratmeter, tre våningar, avsedda för co-working, event och nätverkande. Det hamdlar om Van Gendt Hallen, en historisk industribyggnad från 1600-talet som i dag ägs av Bugaboo-grundaren och medgrundaren till Norrsken huset, Eduard Zanen, skriver Impact Loop.

