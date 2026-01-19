Skruvar på budet på 40-miljardersbolaget

Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.

Så splittras ägande för över 100 miljarder

FV går igenom tillgångarna.

Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.

Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik

Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.

Newsec lämnar Stureplan

Lämnar prestigeläget efter 15 år.

Fem tävlar om AL:s nya Lilla Katarina

Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.

Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan

Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.

Han blir ny vd för ByggVesta

Tar över efter Jenny Jonsson.

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm

Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.

Union säljer stora Sisjö Entré

Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.

Bershka till Gallerian

Den spanska kedjan öppnar sin andra butik i Sverige.
Porträtt

Bjuder upp i motvind

Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.

Klart: Så blir nya Nobel Center vid Slussen

Se de första visionsbilderna på det omtalade miljardprojektet.

Två stiftelser tripplat donationer upp till 2,3 mdr

Vill stoppa nya Nobel Center: ”Ser ut som Minecraft!”
Quick Office, Petra Kyllerman.

Lyckades vända konkurs till svarta siffror

Tvingades försätta åtta coworkinganläggningar i konkurs under 2025.

