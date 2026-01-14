Linnéträdgårdens paviljong är uppförd av SFV i nära samarbete med Uppsala universitet. Paviljongen, ritad av Hidemark & Stintzing Arkitekter, invigdes hösten 2023 och öppnades för besökare i maj 2024. Vann Kasper Saliln-priset 2025.

Kasper Salin-priset ställs in 2027

Sveriges Arkitekter måste spara och kommande åtgärder är stopp för resande för förtroendevalda och kansli under 2026. Och – stopp för flera priser under 2027, exempelvis Kasper Salin-priset, skriver Arkitekten.

Beslutet berör, förutom Kasper Salin-priset, även Arkitekturgalan och andra nationella arkitektpriser som Landmärket, Planpriset, Guldstolen och Kritikerpriset.

”Arbetshypotesen är att priserna efter prisutdelningen på Arkitekturgalan i mars 2026 kommer att delas ut vartannat år”, skriver Arkitekten och hänvisar till ett mejl som tidningen tagit del av.

Besparingarna görs för att få en budget i balans, av en enig styrelse.

– Vi vill stoppa underskottet helt och säkra förbundets framtid. Vår högsta prio är att fortsatt kunna erbjuda relevant service till medlemmarna och kunna stå pall framåt i en osäker omvärld och arbetsmarknad, säger Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter till Arkitekten.

